Mehrere Katalysatoren aus Gebrauchtfahrzeugen haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Freitag, 18 Uhr, und Mittwoch, 9 Uhr, bei einem Einbruch auf ein Firmengelände an der Stedinger Straße in Bookholzberg erbeutet. Wie die Polizei mitteilt, richteten die Diebe dabei einen Schaden in Höhe von rund 4000 Euro an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.