Ja, es hat geregnet am Mittwochabend. Heftig sogar. So viel und so ergiebig wie lange nicht. Rund 60 Liter pro Quadratmeter sollen es innerhalb weniger Stunden gewesen sein, hieß es. Es hat so stark geregnet, dass die Kanalisation kurzzeitig überfordert war. Einige Straßen – vor allem Unterführungen wie an der Landwehrstraße – waren zeitweise unpassierbar. Das Wasser ist in einige Keller gelaufen, was für die Betroffenen gewiss sehr ärgerlich ist. Und die Feuerwehren waren an diesem Abend bis zum Rande ihrer Kapazitäten gefordert.

Aber nein: Auch wenn es das Delmenhorster Unwetter in die überregionalen Medien geschafft hat, war der Regen-Mittwoch weder eine Katastrophe noch eine ernsthafte Krise, und auch die Zahl der „dramatischen Szenen“ dürften sich in einem überschaubaren Rahmen gehalten haben. Aber offenbar ist die Bereitschaft zu Übertreibungen – eine Art „Lust auf Katastrophe“ – zurzeit so groß, dass es mitunter schwierig ist, einen rationalen und gelassenen Blick auf Gegebenheiten zu bewahren. Es gab am Mittwoch keinen Anlass, den Notstand auszurufen. Die Versorgung der Bevölkerung war zu keiner Zeit gefährdet. Die Stromversorgung ist nicht zusammengebrochen, niemand ist ernsthaft verletzt worden. Und ab Donnerstag lief alles wieder normal.

Alle, die behaupten, solche Wassermassen hätte es in der Stadt noch nie gegeben, seien an das Delme-Hochwasser 1998 erinnert. Da kamen immerhin 120 000 Sandsäcke zum Einsatz, und die Erfahrungen führten dazu, dass die Stadt für knapp 20 Millionen Euro das Rückhaltebecken in Schlutter hat bauen lassen, um künftig besser vor Hochwasser geschützt zu sein. Aber eine Katastrophe war selbst das nicht.