Keine neuen Erkenntnisse hat der zweite Verhandlungstag im Prozess gegen eine ehemalige Mitarbeiterin des Landkreises Oldenburg und eine weitere Angeklagte am Amtsgericht Wildeshausen gebracht. Zwar dauerte dieser gut anderthalb Stunden, die beiden geladenen Zeugen wurden in dieser Zeit allerdings nicht gehört. Vielmehr hatte die Richterin erneut ein Rechtsgespräch mit den Verteidigern der beiden Angeklagten und dem Staatsanwalt unter Ausschluss der Öffentlichkeit geführt, um womöglich doch noch eine Einigung zu erzielen und die Verhandlung so zu einem direkten Ende zu bringen. Ohne Erfolg.

„Wir haben mal wieder lange gesprochen, haben uns aber nicht abschließend verständigen können“, erklärte die Richterin, nachdem sie die Öffentlichkeit zumindest kurz wieder in den Gerichtssaal gelassen hatte. Bereits am ersten Verhandlungstag war der Versuch, einen Deal auszuhandeln, gescheitert. Statt eines Deals hatte die Richterin in Abstimmung mit beiden Prozessparteien noch zwei zusätzliche Prozesstermine im November festgesetzt. Somit sind nun noch vier Verhandlungstage anberaumt, an denen der Fall um die Veruntreuung von Geldern aus der Kreiskasse aufgearbeitet werden soll.

Zwischen den Jahren 2012 und 2017 sind der Kasse des Landkreises Oldenburg rund 310 000 Euro abhanden gekommen, weil eine damalige Mitarbeiterin der Kreisverwaltung geschickt über fünf Jahre Geld aus der Barkasse des Jobcenters abgezwackt oder direkt per Bankanweisung auf das Girokonto des Gatten einer Komplizin übertragen haben soll. 228 dieser Vorgänge glaubt die Staatsanwaltschaft ihr nachweisen zu können, auch wenn nach Auskunft von Prozessbeteiligten die Zahl wohl höher läge, wenn diese nicht bereits verjährt wären. Für die 228 Taten muss sich die ehemalige Verwaltungsmitarbeiterin und ihre vermeintliche Komplizin vor dem Schöffengericht beim Amtsgericht Wildeshausen verantworten. Zur Last gelegt werden ihr gewerbsmäßiger Betrug, gewerbsmäßige Untreue sowie gewerbsmäßige Urkundenfälschung in eben 228 Fällen.

Der Angeklagten droht angesichts der ihr vorgeworfenen Vergehen ein Strafmaß von mindestens sechs Monaten und maximal zehn Jahren Haft, wobei bis zu einem Strafmaß von zwei Jahren die Strafe zur Bewährung ausgesetzt werden kann. Sollte es nicht doch noch zu einem Deal kommen, was nicht ausgeschlossen ist, geht es am 6. Oktober mit der Verhandlung weiter. Die weiteren Prozesstermine sind für den 23. Oktober, 4. November und 12. November angesetzt.