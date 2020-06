"Wir haben viele Kinder erlebt, die richtig froh waren, wieder zur Schule gehen zu können", berichtete Dörte Lohrenz, Schulleiterin der Grundschule Bookholzberg, am Mittwoch im Ausschuss für Schulen, Jugend und Sport. Seit Montag erhalten auch die Erstklässler wieder Präsenzunterricht. (INGO MÖLLERS)

Die Bundeskanzlerin verkündete am Mittwoch in Berlin, dass die Schulen nach den Sommerferien zum Normalbetrieb zurückkehren sollen. Zu diesem Zeitpunkt berichtete Dörte Lohrenz, Schulleiterin der Grundschule Bookholzberg und in diesem Fall Sprecherin des Ganderkeseer Schulverbunds, den Mitgliedern des Ausschusses für Schule, Jugend und Sport von ihren Erfahrungen, wie der Schulalltag zu Corona-Zeiten vor Ort funktioniert. Da wurde naturgemäß erst einmal viel gedankt und das Engagement gelobt: den Schülern, den Lehrern, den Eltern, aber auch den Hausmeistern für das Anbringen von Abstands-Markierungen oder die Einrichtung von Laufwegen nach dem Einbahnstraßen-Prinzip.

Seit am Montag auch die Erstklässler wieder den Präsenzunterricht aufgenommen haben, sind an den Ganderkeseer Schulen wieder sämtliche Schüler an Bord – wenn auch tage- oder wochenweise umschichtig in zwei Lerngruppen. Gleichwohl sei die Umsetzung der Hygieneregeln für die Schulen eine riesige Herausforderung gewesen. „Ich habe erstmals in meinem Leben einen Hygienerahmenplan geschrieben“, sagte Lohrenz. Der beinhaltet an der Grundschule Bookholzberg unter anderem, dass der gesamte Schulhof in Wartebereiche aufgeteilt ist – „eine komplizierte Logistik“, wie die Schulleiterin berichtete. Umso erstaunlicher sei es zu beobachten, wie gut die Kinder die Regeln umsetzen und sich auch gegenseitig darauf hinweisen würden. Ein weiterer positiver Aspekt sei, dass es auf dem Schulhof kaum Konflikte geben würde. „Rangeleien sind mit eineinhalb Meter Abstand eben kaum möglich“, erklärte Lohrenz. Die Frage sei allerdings, ob sich die Schutzmasken-Pflicht in den Pausen auf dem Schulhof angesichts der warmen Temperaturen bis zu den Sommerferien durchhalten lasse.

Homeschooling: Große Unterschiede

Höchst unterschiedlich seien dagegen die Erfolge des Homeschoolings zu bewerten. „Wir haben die ganze Bandbreite von Kindern, die während der Schulschließung kaum etwas gemacht haben, bis zu denen, die von den Eltern so intensiv beschult wurden, dass sie im Stoff schon weiter sind, als sie eigentlich sollten“, hat Lohrenz festgestellt. So sei es nach den Sommerferien die Aufgabe, „die Kinder dort abzuholen, wo sie gerade stehen.“ Deshalb werde der Unterricht Ende August auch erst einmal mit Wiederholungen starten, die Curricula gegebenenfalls ausgedünnt. Denn letztlich würden allen Schülern drei Monate Unterricht fehlen: „Wir müssen uns auf das konzentrieren, was die Kinder im Leben brauchen: die Uhrzeiten und das Einmaleins“, hat Dörte Lohrenz hier eine klare Position. „Die Schüler können jetzt nicht einfach einen Schritt überspringen, nur weil das so im Lehrplan steht.“ Und für die bevorstehenden Zeugnisse gelte: „Alles, was die Kinder bis zur erzwungenen Schulschließung am 13. März geleistet haben, wird bewertet. Danach kann man ja nicht mehr von Bildungsgerechtigkeit sprechen“, betonte sie. Kein Kind werde durch die Corona-Krise einen Nachteil haben oder schlechter bewertet werden.

Luft nach oben gibt es sicherlich noch bei der Nutzung der digitalen Möglichkeiten. Immerhin seien sämtliche Ganderkeseer Schulen an den Bildungsserver iServ angeschlossen, und auch Bildungs-Apps wie „Anton“ seien zum Einsatz gekommen. Die Corona-Pandemie habe nach ihren Erkenntnissen dazu geführt, „dass sich die Schulen nun sehr viel schneller auf den digitalen Weg gemacht haben, als wenn das Schuljahr ganz normal gelaufen wäre“, erklärte Lohrenz. Allerdings sei auch die Ausstattung mit elektronischen Geräten in den Haushalten nicht immer verlässlich: So hätten überraschend viele Familien etwa keinen Drucker. Gleichwohl forderte CDU-Fraktionschef Ralf Wessel in diesem Zusammenhang, „nicht wieder einschlafen zu lassen, was jetzt erreicht worden ist“.

Auch wenn die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten nach den Sommerferien die Rückkehr zum regulären Schulbetrieb angekündigt haben, planen die Ganderkeseer Grundschulen ihre Einschulungsfeiern auf jeden Fall unter freiem Himmel und mit begrenzter Personenzahl. Für die ausgefallenen Schnuppertage gebe es Überlegungen für ein Ersatzprogramm: „Vielleicht ist es ja möglich, dass die neuen Schüler ihre Klassenlehrerin zumindest schon mal aus der Ferne kennenlernen dürfen“, stellte Lohrenz in Aussicht.