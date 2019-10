Der Parkplatz am Amtsgericht wird ab 2020 nicht mehr der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. (INGO MÖLLERS)

Der Parkplatz des Amtsgerichtes Delmenhorst an der Bismarckstraße wird künftig nicht mehr für die Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Ab Januar 2020 wird die Schranke auch nach Ende der Gerichtssprechzeiten unten bleiben. Die Entscheidung hat das Amtsgericht nun getroffen. „Die Nachteile durch die öffentliche Nutzung haben einfach bei Weitem überwogen“, erklärt Amtsgerichtsdirektor Detlev Lauhöfer. Insbesondere die Tatsache, dass in den vergangenen Jahren durch den öffentlichen Gebrauch mehr Kosten für das Gericht entstanden, als die Nutzungsentschädigung, die dafür von der Stadt gezahlt wurde, aufwiegen konnte, veranlasste das Gericht zu der Entscheidung. „Wir haben bisher immer drauf gezahlt“, sagt Lauhöfer.

Denn mehrfach ist das Terminal der Schranke kaputt gefahren worden, zunächst auf Seite der Einfahrt und, nachdem man dort einen Poller zur Sicherung aufstellte, dann auf der Ausfahrtsseite. Abgesehen von den Schäden ist es auf dem Parkplatz auch chaotisch zugegangen. „Zu den Öffnungszeiten war oft wildes Parken angesagt“, erzählt Lauhöfer. Wenn die Mitarbeiter des Amtsgerichtes etwa am Freitagabend vom Platz fahren wollten, waren deren Autos teilweise zugeparkt. „Da hält sich keiner an die Parkbuchten“, bedauert der Amtsgerichtsdirektor. Die eigens für den Bereitschaftsdienst freigehaltenen zwei Parkplätze am Wochenende seien ebenfalls oft zugestellt gewesen. „Das hat uns schon stark eingeschränkt“, bemerkt Lauhöfer.

Deswegen hat das Amtsgericht nun die Konsequenz gezogen und mit der Stadtverwaltung Kontakt aufgenommen, um zu erklären, dass man die Nutzungsvereinbarung, die Ende dieses Jahres ausläuft, nicht verlängern wolle. Rund 40 Parkplätze, die in der Woche von 15.30 bis 6.30 Uhr sowie am Wochenende für die Öffentlichkeit zur Verfügung standen, fallen dadurch weg. Dass es deswegen zu Parkplatz-Engpässen kommen könnte, befürchtet Lauhöfer aber nicht. „Wenn das neue Parkhaus noch nicht stehen würde, wäre das was anderes“, sagt er. Aber so habe man mit dem neuen Parkhaus, den nahegelegenen Graftwiesen sowie den Plätzen in direkter Nähe zu den Gastronomiebetrieben an der Graft ausreichend Alternativen zum Parken am Amtsgericht. „Auf die 40 Plätze kommt es da nicht an“, sagt er.

Für die Besucher des Amtsgerichtes steht der Parkplatz aber nach wie vor zu den Sprechzeiten zur Verfügung. Sie können sich am Schrankenterminal anmelden und dann den Parkplatz nutzen.