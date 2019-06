In Delmenhorst wird es wohl vorerst doch keine Gelben Tonnen geben, auch nicht als Probelauf. Die Politiker im Fachausschuss sprachen sich gegen den Modellversuch aus. (Marijan Murat/DPA)

Die Umweltpolitiker sprachen sich dagegen aus, etwas, was die Grünen jetzt im Nachgang noch einmal kritisierten. Denn schließlich haben sich fast 60 Prozent der befragten Bürger in dem Bezirk den Modellversuch gewünscht, heißt es in einer Mitteilung der Grünen.

Wie berichtet, hatte die Stadtverwaltung im Vorfeld eine Umfrage in dem Stadtgebiet durchgeführt, an der sich 647 der ansässigen 1140 Haushalte beteiligt hatten. 58,58 Prozent der Teilnehmer sprach sich dabei für den Probelauf aus. Ab 2020 sollte dieser für zwei Jahre erfolgen. Jeder Haushalt in dem Gebiet hätte dann kostenfrei eine Gelbe Tonne mit 240 Liter Füllvolumen bekommen, die alle vier Wochen entleert worden wäre. Parallel hätten auch Gelbe Säcke im Pilotbezirk weiter genutzt werden können, allerdings wären diese dann nicht mehr eingesammelt worden, sondern hätten bei der Abfall-Annahmestelle an der Steller Straße abgegeben werden müssen. Nach dem Probelauf sollte abschließend für die gesamte Stadt entschieden werden, ob man ganz zur Gelben Tonne wechseln will.

Doch im jüngsten Umweltausschuss hatten sich die Politiker mit knapper Mehrheit gegen den Probelauf ausgesprochen. Einigen war die Mehrheit zu gering, insbesondere mit Blick darauf, dass sich nicht alle Haushalte an der Befragung beteiligt hatten. Aber auch die Aufstellung einer zusätzlichen Tonne und der dadurch notwendige Platz stieß auf wenig Gegenliebe bei den Politikern. Von einer „Zumutung für die Bürger“ sprach die CDU. Insbesondere für größere Familien sei der Platz laut AfD in den Tonnen auch gar nicht ausreichend. Die SPD dagegen hätte zumindest gern den Probelauf abgewartet, um eine Grundlage für die weitere Entscheidung zu haben, auf der man aufbauen könnte.

Die Grünen dagegen stören sich vor allem an dem zusätzlichen Müll, der durch die Säcke anfällt: „Gelbe Säcke sind eine große Umweltbelastung. Plastikabfälle werden bei ungünstigen Windverhältnissen weggeweht oder platzen auf. Anschließend hängen Plastikteile in den Bäumen und Sträuchern, liegen in der Umgebung herum und verunstalten diese. Tiere rupfen die Säcke auseinander, und eine ungünstige Lagerung der Säcke zieht Ungeziefer an. Die Säcke selbst, großenteils in Asien hergestellt, sind auch Einweg-Wegwerfmüll und werden milliardenfach produziert.“

Die Grünen-Stadtratsfraktion appelliert in ihrem Schreiben im Nachgang zur Sitzung auch noch einmal daran, dem Wunsch der Umfrage-Beteiligten zu folgen, da „ein Bürgerwille in Höhe von 58,6 Prozent in einer Demokratie nicht ignoriert werden kann oder darf“. Letztlich handele es sich dabei ja ohnehin um einen Probelauf, eben um Erfahrungen zu sammeln und zu schauen, wie es damit funktioniert.