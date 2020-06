Mit großem Aufwand hat Hein-Jürgen Thalen die Villa Marienhude saniert und damit den Standard eines KfW-Effizienz-Denkmals erreicht. Ein großer Kostenfaktor waren dabei unter anderem die Fenster. (Fotos: INGO MÖLLERS)

„Es ist kein leichter Weg gewesen“, bilanziert Hein-Jürgen Thalen, Geschäftsführer der Blinkfüer Grundstücksgesellschaft, mit Blick auf die Sanierungsphase der Villa Marienhude. Gute zwei Jahre hat der Unternehmer aus Neuenburg benötigt, um die 115 Jahre alte und unter Denkmalschutz stehende Immobilie wieder in Schuss zu bringen. Derzeit stehen nur noch Restarbeiten an. „Unter anderem fehlt noch die Brandmeldeanlage. Außerdem müssen noch Türen eingesetzt, einige Fußböden verlegt und die Treppe fertiggestellt werden“, erklärt Thalen.

Insgesamt zwei Millionen Euro hat der Eigentümer in die alte Villa investiert – inklusive des Kaufpreises von 935 000 Euro. Eine der größten Herausforderungen war die Installation eines Fahrstuhls, der als größter Kostenfaktor allein 100 000 Euro verschlungen und ein dreiviertel Jahr in Anspruch genommen hat. Aus Sicht von Thalen aber eine notwendige Maßnahme: „Man läuft 15 Meter vom Keller bis ins oberste Geschoss. Wenn man das ein paar Mal am Tag macht, kommt da einiges zusammen.“

„Keine ganz billige Sache“ sei auch die Modernisierung der Fenster gewesen: Die über 100 Jahre alten Pitch-Pine-Fenster ließ der Unternehmer von innen mit zusätzlichen Fenstern isolieren, die aufgrund von Rundbögen und besonderen Maßen allesamt Spezialanfertigungen waren. Vier Schiebefenster im Wintergarten konnten dagegen nicht isoliert werden, weil diese vom Gewicht genau austariert sind. „Wenn wir hier eine isolierende Scheibe vorgebaut hätten, hätte das nicht mehr funktioniert“, berichtet Thalen. Der Denkmalpfleger habe letztlich ein Machtwort gesprochen: „Dann bleibt es so, wie es ist.“

Mittlerweile ist aus der Villa Marienhude dennoch ein KfW-Effizienz-Denkmal geworden. „Um diesen Standard zu erreichen, haben wir in puncto Wärmeisolierung alles realisiert, was möglich war“, erklärt Thalen. So wurde unter anderem auch das Dach komplett entkernt und neu gedämmt. „Hier konnten wir quasi historisch verfolgen, welche Dämmstoffe alle zehn Jahre eingesetzt worden waren“, ergänzt er. Im Keller galt es, die Außenwände und den Boden gegen Feuchtigkeit zu isolieren. Hier findet sich auch eine neue Gastherme, die den alten Heizkessel ersetzt.

Das Interieur im Erdgeschoss mit Kaminzimmer und zwei Wintergärten ist nahezu komplett erhalten geblieben. Dazu zählt auch ein auf sechs Meter ausziehbarer Tisch, der laut Thalen so alt ist wie das Haus selbst. „Den Parkettboden hat ein Spezialist vier Mal geschliffen“, ergänzt er. Am Standort der früheren Küche finden sich moderne Sanitäranlagen mit Behinderten-WC und Pflegebad. Sämtliche Leitungen und Stromkabel seien erneuert worden – mit durchaus einigen Problematiken. „Die Villa hat es in sich“, weiß der Investor inzwischen.

In ein paar Wochen ist die Villa bezugsfertig. Künftig wird das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hude hier eine Tagespflege mit voraussichtlich 16 bis 18 Plätzen betreiben. In den oberen beiden Etagen der Villa stehen sechs Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen zur Miete zur Verfügung. Thalen kalkuliert hier mit einem Quadratmeterpreis von rund 15 Euro.

Wohnpark mit drei Neubauten

Das sind aber nicht die einzigen Wohnungen. Auf einem 4000 Quadratmeter großen Teil des Grundstücks hat Thalen für weitere sechs Millionen Euro den Wohnpark Marienhude mit drei Neubauten und insgesamt 33 barrierefreien und rollstuhlgerechten Eigentumswohnungen realisiert – vor allem gedacht für seniorengerechtes Wohnen. Die Kaufpreise bewegen sich zwischen 230 000 und 390 000 Euro. „Etwa die Hälfte der Ein- bis Drei-Zimmer-Wohnungen sind bereits verkauft“, berichtet der Investor, der mit diesen Einnahmen teils auch die Sanierungsmaßnahmen der Villa gegenfinanziert. Auch hier besteht eine Kooperation mit dem DRK, das ab Oktober optionale Dienstleistungen wie Hausnotruf, Verpflegung und Fahrdienste anbietet. „Im ersten Step stellen wir uns eine Art Concierge-Service ähnlich wie in Hotels vor“, erklärt DRK-Sprecher Roar Abel. Später könnte dieser Service nach Bedarf auch um Pflegeleistungen ergänzt werden. Aktuell plant das DRK für das neu entstehende Quartier mit jeweils fünf Voll- und Teilzeitmitarbeitern.

In DRK-Hand liegt auch der Betrieb des ehemaligen Kutscherhauses, das künftig als sozialer Treffpunkt mit Gastronomie genutzt werden soll. „Angedacht ist hier etwa ein Brunch am Wochenende oder nachmittags Kaffee und Kuchen“, erläutert Abel. Die obere, rund 70 Quadratmeter große Etage bietet zudem Raum für kulturelle Angebote, etwa für Lesungen, Vorträge, Kleinkunst oder Informationsveranstaltungen. „Allerdings ist der Zugang mit der Holztreppe bislang nicht behindertengerecht. Hier haben wir noch keinen Dreh gefunden“, sagt Abel.

Dass sich das Quartier Marienhude wieder mit Leben füllt, freut auch Bürgermeister Holger Lebedinzew. 2013 hatte die Gemeinde die Immobilie für 820 000 Euro von der Diakonie erworben – um das Denkmal zu sichern und vor einer unerwünschten Nutzung zu bewahren. Die Gemeinde selbst wollte aber nur interimsweise als Eigentümer agieren. „Nach erfolglosen Versuchen, das Anwesen über ein konventionelles Maklerkonzept zu veräußern, haben wir die Villa Marienhude schließlich als Projektkonzept ausgeschrieben. Daraufhin gab es mehrere Interessenten, die ihre Ideen vorgestellt haben“, erzählt Bürgermeister Holger Lebedinzew. „Das Konzept von Herrn Thalen hat sowohl den Rat, die Verwaltung als auch die Denkmalpflege überzeugt“, fügt er hinzu. Auch weil der Unternehmer in der Vergangenheit bereits bereits mehrere größere Denkmäler erfolgreich saniert habe.

Einer der entscheidenden Punkte sei auch die soziale Nutzung des Objekts gewesen, der nun mit der Tagespflege gegeben sei. Außerdem sollte das Kutscherhaus als Begegnungsstätte erhalten bleiben. Schließlich war es der Gemeinde wichtig, den 16 000 Quadratmeter großen Park hin und wieder für öffentliche Veranstaltungen nutzen zu können.