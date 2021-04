Wann im renovierten Graftkiosk Toiletten aufgesucht werden können, steht noch nicht fest. (INGO MÖLLERS)

Mit den frühlingshaften Temperaturen steigt in den Graftanlagen wieder die Zahl der Spaziergänger und Familien. Der Urlaubsverzicht während der Pandemie macht das grüne Herz der Stadt noch wertvoller. Doch in Zeiten geschlossener Restaurants zeigt sich bei drückender Blase auch ein Problem: In der Graft gibt es keine öffentliche Toilette. Die Delmenhorster Liste (DL) und die Gruppe FDP/UAD hätten diesen Zustand gerne so schnell wie möglich geändert (wir berichteten). Doch ihr Vorschlag, beim Minigolfplatz einen Toilettencontainer aufzustellen, scheiterte im Stadtrat mit einem Stimmenverhältnis von 17 zu 13 sehr knapp. Der Initiative von Oberbürgermeisterkandidatin Bettina Oestermann (DL) zeigten insbesondere ihre ehemaligen Fraktionskollegen der SPD die kalte Schulter.

Dem SPD-Fraktionsvorsitzenden Alexander Mittag ging es dabei offenbar auch um das Prinzip: "Ich bitte darum, davon abzusehen, unbearbeitete Anträge anderer Fraktionen zu übernehmen und selbst neu einzureichen." Im Februar 2019 hatte der ehemalige Ratsherr Gerhard Berger für die Gruppe SPD & Partner fast die gleiche Forderung aufgestellt. Auch er verlangte den Bau einer Toilette bei der Minigolfanlage. Als Übergangslösung sollten die Kosten eines Sanitärcontainers ermittelt werden. Diesen Schritt der Kostenermittlung übersprang Oestermann, sie forderte in ihrem Eilantrag von März bis Oktober eine mobile Toilettenanlage.

Der Streit zwischen SPD und DL brachte dann Ratsherr Peter Stemmler (UAD) in Rage: „Seit sieben Minuten weiß ich, dass wir Wahlkampf haben. Es ist auf Deutsch gesagt scheißegal, wer den Antrag 1848 zuerst eingebracht hat. Wir brauchen eine Lösung dieses Problems.“ In den Vorberatungen im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen hatte die Stadtverwaltung darauf verwiesen, dass für den alten Graftkiosk ein Pächter gefunden sei. Nach der Renovierung stehe dann dort eine Toilette zur Verfügung. „Im Fachausschuss hat uns Andreas Tensfeldt erklärt, dass in diesem Sommer mit dem Kiosk nicht zu rechnen ist. Deshalb brauchen wir eine kurzfristige Lösung, um nicht wieder einen ganzen Sommer die Büsche zu wässern“, argumentierte Andreas Neugebauer (DL) im Stadtrat.

Dass sich für diese Position keine Mehrheit fand, beschäftigt Oestermann und die DL offenbar immer noch. Ein paar Tage nach der Ratssitzung legte die Fraktion in sozialen Netzwerken nach. Eine temporäre Lösung wäre nicht teuer gewesen, stattdessen investiere die Stadt auf der Burginsel über 142.000 Euro, um eine intakte Brücke zu erneuern. „Hier setzen zumindest die Ratsmitglieder, die gegen die temporäre Toilettenlösung gestimmt haben, völlig falsche Prioritäten“, kritisiert Oestermann.