Symbolbild (Arne Dedert/dpa)

Die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Oldenburg hat die im September 2019 erhobene Anklage der Staatsanwaltschaft Oldenburg gegen fünf Verantwortliche des Klinikums Oldenburg nur teilweise und mit abweichender rechtlicher Bewertung zum Hauptverfahren zugelassen. Im Verfahren geht es um eine mögliche Mitverantwortlichkeit von Mitarbeitern aus dem Klinikum Oldenburg für die Straftaten des wegen 85-fachen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilten ehemaligen Krankenpflegers Niels Högel.

Nicht zugelassen ist die Anklage, soweit sie 60 Todesfälle im früheren Klinikum Delmenhorst betrifft. Der Vorwurf beziehe sich darauf, dass die Angeschuldigten die Tötung von Patienten durch den ehemaligen Krankenpfleger Högel – etwa durch Einschreiten oder durch Verständigen der Ermittlungsbehörden – hätten verhindern müssen, so eine Mitteilung aus dem Landgericht Oldenburg. Nach Auffassung der zuständigen Kammer traf die im Klinikum Oldenburg tätigen Angeschuldigten jedoch in Bezug auf die Patienten des Klinikums Delmenhorst keine rechtliche Pflicht zu einem derartigen Handeln. Es fehle insoweit an der für eine Strafbarkeit wegen eines Unterlassungsdelikts erforderlichen „Garantenstellung“.

Eine eventuelle Strafbarkeit wegen fahrlässiger Tötung oder der Nichtanzeige geplanter Straftaten ist – infolge von Verjährung – ohnehin nicht Gegenstand der Anklage. Die Schwurgerichtskammer hatte nunmehr im sogenannten Zwischenverfahren darüber zu entscheiden, ob die Angeschuldigten des Totschlags durch Unterlassen hinreichend verdächtig sind. Auch wenn sich der in der Anklageschrift geschilderte Sachverhalt bestätigen sollte, scheide aber eine Verurteilung hinsichtlich der Todesfälle im Klinikum Delmenhorst aus rechtlichen Gründen aus.

Da sich der Anklagevorwurf gegen den Leiter der Anästhesiestation lediglich auf Todesfälle in Delmenhorst bezieht, hat die Schwurgerichtskammer die Eröffnung des Hauptverfahrens gegen diesen Angeschuldigten insgesamt abgelehnt. Bezüglich der weiteren Angeschuldigten hat die Kammer das Verfahren im Hinblick auf die drei Todesfälle im Klinikum Oldenburg mit der Abweichung eröffnet, dass eine Verurteilung wegen Beihilfe zum Totschlag durch Unterlassen in Betracht komme.

Der Umstand, dass die Angeschuldigten – so der Anklagevorwurf – die Möglichkeit gehabt hätten, den ehemaligen Krankenpfleger Högel zu stoppen, mache sie nicht zu Tätern im Rechtssinne. Es sei nach dem Akteninhalt nicht zu erkennen, dass die Angeschuldigten sich die Taten des voll verantwortlich und autonom handelnden Begehungstäters Högel zu eigen machen wollten. Es bestehe lediglich der für die Eröffnung des Hauptverfahrens hinreichende Verdacht, dass sie die ihnen eigentlich unerwünschten Taten des Högel – aus Sorge um das Ansehen der eigenen

Person, der Station oder der Klinik – unterstützt haben könnten, indem sie ihn gewähren ließen. Die Angeklagten hätten auch nicht gewusst, wann und wem gegenüber der ehemalige Krankenpfleger Högel aktiv werden würde und aus diesem Grund keinen Einfluss auf die konkreten Taten gehabt. Die Angeschuldigten kämen daher nicht als Mittäter, sondern lediglich als Gehilfen des Högel in Betracht.