Erleichterung im Rote-Kreuz-Stift: Laut den seit Dienstag vorliegenden Testergebnissen hat sich niemand bei dem Bewohner angesteckt, der am Donnerstag mit einer Covid-19-Infektion ins Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) eingeliefert worden und noch in der Notaufnahme gestorben war. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Nach dem insgesamt vierten Todesfall in Delmenhorst hatte das Gesundheitsamt Corona-Tests für 64 Bewohner und 78 Beschäftigte des Deichhorster Seniorenheims angeordnet. Fünf Tests von Personen, die keinen Kontakt mit dem Verstorbenen hatten, konnten am Montag noch nicht vollzogen werden. Deshalb stehen diese Ergebnisse noch aus. Das Besuchsverbot für das DRK-Stift wurde nach Bekanntgabe der Ergebnisse wieder aufgehoben. Die Verwaltung will nun ein Präventivprogramm mit regelmäßigen stichprobenartigen Tests in Pflegeeinrichtungen vorschlagen.