Barbara Bockentin: Das Kontaktverbot schränkt unseren Beruf natürlich sehr ein, denn er basiert ja auf Beziehungen zu Menschen. Das macht schon einen gewaltigen Unterschied, ob man jemanden sieht, sich umarmt, ihm die Hand geben kann oder sich auch einfach nur gegenüber sitzen und direkt unterhalten kann.

Doch, die fehlen natürlich auch, und ich vermisse sie, aber so gerne ich auch Gottesdienste feiere, mir persönlich fehlen die menschlichen Kontakte, die Nähe zu den Mitgliedern der Gemeinde am meisten. Der Wegfall von Umarmungen, von simplen Berührungen oder nur des Reichens einer Hand ist schon sehr gravierend. Das Alleinsein, das für mich eine Steigerung der Einsamkeit ist, betrifft derzeit viele Menschen in Delmenhorst und Umgebung.

Es sind besondere Zeichen der Nähe und Anteilnahme, Beziehungen gestalten sich anders, wenn wir uns persönlich begegnen. Ich brauche ja nichts zu sagen, wenn ich jemandem meine Hand auf die seine lege. Das drückt weit mehr aus, als ich in dem Moment in Worte fassen könnte. Es fehlen zudem spontane Gesten wie eine instinktive Umarmung, die einer spontanen Eingebung der Freude oder dem Willen des Beistandspendens folgt. Und all das sagt eigentlich nur eines: Ich bin bei dir.

Dieses Jahr hätte ich, um diese Frage beantworten zu können, in viele Häuser schauen müssen. Denn wir feierten Ostern ja räumlich getrennt, aber im Glauben verbunden gemeinsam und doch irgendwie alle für uns. Auch ich habe zusammen mit knapp 15 anderen per Video einen Ostergottesdienst gefeiert und habe dabei weit mehr Menschen vor mir in den Reihen sitzen gesehen, als eigentlich dabei gewesen sind. Am Gründonnerstag konnte ich im Stephanusstift, wie immer an diesem Tag, Gottesdienst feiern. Menschen zu sehen und ihnen nicht nahe zu kommen, das war hart. Das hat mich schon sehr berührt und auch zu Tränen gerührt.

Nein, darauf haben wir verzichtet, da meiner Kollegin Nele Schomakers und mir hier auch einfach die Erfahrung und das Wissen fehlt, um dies so durchzuführen, dass wir mit der Qualität auch zufrieden sind. So haben wir uns früh übereinstimmend entschieden, dass wir uns auf den persönlichen Kontakt konzentrieren möchten. Wir haben zu Ostern über 250 Briefe an Kinder im Kindergartenalter, an Ehrenamtliche und Gemeindemitglieder geschrieben.

An die Kirchenältesten haben wir die Briefe per Hand geschrieben, aber das wäre bei der ganzen Menge einfach zu viel gewesen. Denn auch, wenn natürlich derzeit gewisse Dinge wegbrechen, ist doch immer etwas zu tun. Hinzu kommt, dass man innerlich unruhig, auch psychisch belastet ist. Das Ganze momentan geht auch an uns nicht einfach so vorbei.

Ganz viel Telefonate, wir haben eine Liste, die wir immer wieder abtelefonieren. Ich wäre auch bereit, wenn jemand sich dies wirklich wünscht, außerhalb eines Telefonates mit ihm persönlich zu sprechen – natürlich mit viel Abstand. Denn selbst Beerdigungsgespräche finden ja derzeit per Telefon statt, was wirklich nicht einfach ist. Denn hier möchte man Trost spenden, man möchte da sein und den Menschen zur Seite stehen, aber wir dürfen es nicht. Auch die Beerdigungen ohne Feier in der Kirche, mit nur wenigen Menschen und dann noch auf Abstand - das ist alles andere als schön und schon eine enorme Einschränkung.

Nein, bisher nicht. Alle sind einverstanden und befolgen nach dem, was sie mir erzählen, die Vorgaben.

Also ich habe auch hier niemanden getroffen, der das zu mir gesagt hat. Es kamen keine Fragen, wie „Warum haben wir das verdient?“.

Die wenigen Kontakte, das ist für fast alle das Entscheidendste. Jedes Gespräch endet mit „hoffentlich sehen wir uns dann bald persönlich wieder“. Das ist schon berührend. Wir spüren auch eine große Dankbarkeit für unsere Arbeit, eben dafür, dass wir sie alle nicht aus dem Blick verlieren, sondern trotz allem in Kontakt bleiben.

Ich bemerke, dass die Menschen achtsamer miteinander umgehen. Ich würde mir wünschen, dass dies so bleibt und wir mehr aufeinander Rücksicht nehmen und dass es eben nicht bald schon wieder als Ziel heißt: Höher, schneller, weiter. Meine größte Sorge ist, dass wir in dem Bemühen, alles vergessen zu machen, in einen Wiederaufbaurausch verfallen. Wenn der Alltag wieder rollt, darf nicht alles Gelernte überrollt werden. Zum Beispiel müssen die Gehälter der jetzigen Helden der Gesellschaft, die über sich hinauswachsen, angepasst werden. Diese Leistungen dürfen nicht vergessen werden.

Das werden wir sehen, aber ich bin mir sicher, dass diese Zeit für viele Menschen weit mehr als nur Verzicht auf gewohnte Annehmlichkeiten bedeutet. So glaube ich, diese Zeit hat sich bereits jetzt tief in die Seelen eingegraben, auch wenn wir das noch nicht wahrhaben wollen.

Die Kinder zum Beispiel. Auch wenn die Kitas der Gemeinde geschlossen sind, sind wir täglich mit den Gedanken bei den Kindern und überlegen uns, wie wir ihnen helfen können, wenn die Krippen und Kitas wieder öffnen. Denn viele Familien, vor allem die in eher beengten Wohnverhältnissen, leben jetzt teils unter sehr schwierigen Bedingungen. Die Kinder kriegen mehr mit als uns lieb ist, aber wie sollen sie das verarbeiten können? Das alles ist für uns Erwachsene auch schlimm, aber wir haben andere Möglichkeiten. Wir müssen schauen, wie wir sie wieder auffangen können und wie sie erst mal möglichst unbeschadet durch diese Zeit kommen. Ich möchte, dass die Kinder danach einfach wieder fröhlich sein können. Das ist kein Angriff auf die Eltern, sondern nur eine Feststellung der enormen Herausforderung, vor der viele Familien stehen. Und die Kinder sind die Schwächsten und am Ende die Leidtragenden.

Das Interview führte Gerald Weßel.

Zur Person

Barbara Bockentin (58),

ist seit 2007 Pfarrerin der St. Stephanus in Delmenhorst.