Im evangelischen Zachäus-Kindergarten am Lessingplatz wurde am Mittwoch dieser Woche offenbar ein Corona-Fall festgestellt. Nach Informationen unserer Zeitung konnte bei einem in der Krippe betreuten Kind eine Infektion nachgewiesen werden. Die betroffene Gruppe wurde zunächst unter Quarantäne gestellt. Am Montag war zunächst ein Angehöriger des Kindes positiv auf das Covid-19-Virus getestet worden. Die Verantwortlichen der Kita informierten daraufhin die Eltern. Am Mittwoch wurde schließlich bestätigt, dass auch das Kind positiv war. Die Kita habe daraufhin entsprechend der Vorgaben und in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, dem Landesjugendamt und dem Oberkirchenrat gehandelt. Die betroffenen Eltern seien erneut informiert worden. Für die Kinder und die Mitarbeiterinnen der Krippengruppe ist daraufhin die häusliche Quarantäne angeordnet worden.