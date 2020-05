Die Notbetreuung in Corona-Zeiten hat auch das Miteinander in der Gruppe "Die Fuchskinder"in der Kita Schafkoven verändert. (TAMMO ERNST)

Delmenhorst. Über die Lockerungen der Notbetreuung in den Kitas freuen sich manche Eltern, die sich bisher in der Corona-Krise förmlich zerrissen haben, um ihr Familienleben und ihre Arbeit möglichst harmonisch unter einen Hut zu bekommen. Die Lockerungen ermöglichen es ihnen, ihre Kinder in einer Kita abzugeben und wieder beiden Bereichen gerecht zu werden. Andere Eltern wiederum haben möglicherweise ein System zu Hause geschaffen, mit dem sie gut durch den Alltag kommen und sehen keine Notwendigkeit, ihre Kinder in die Kita zu bringen. Manche wollen angesichts des Ansteckungsrisikos vielleicht lieber etwas Vorsicht walten lassen und ihre Kinder noch einige Zeit zu Hause betreuen. So oder so haben seit dem 11. Mai, seit die Lockerungen per Verordnung vom Land in Kraft getreten sind, mehr Eltern die Wahl, wie sie ihre Kinder betreut wissen wollen.

Für die Eltern, die ihre Kinder von einer Tagesmutter, einem Tagesvater oder in einer Großtagespflege betreuen lassen, hat die Wahl allerdings einen sehr bitteren Beigeschmack. Denn das Land Niedersachsen hat angeordnet, dass die Tagespflege ab dem 11. Mai wieder in den Regelbetrieb übergeht. Wer sein Kind noch nicht abgeben möchte, muss trotzdem den Betreuungssatz bezahlen. „Dabei gibt es Familien, in denen es eine Vorerkrankung gibt. Die möchten natürlich nicht das Risiko eingehen, dass sich das Kind ansteckt. Und es gibt Eltern, die sich in Kurzarbeit befinden oder sich mit Homeoffice gut arrangieren konnten, noch keine Betreuung benötigen und lieber warten würden, um anderen Familien den Vortritt zu lassen und das eigene Risiko gering zu halten“, erzählt Roswitha Wessels. Sie ist eine von vier selbstständigen Tagesmüttern in der Großtagespflege „Die kleinen Weltentdecker“.

Nachdem die Einrichtung wegen der Corona-Pandemie zunächst vier Wochen geschlossen war, wurde wie auch in den Kitas eine Notbetreuung angeboten. „Die Nachfrage war sehr gering. Wir hatten vier Kinder im ganzen Haus“, erzählt Wessels. Im Regelbetrieb hingegen befinden sich in den Räumen zwei Gruppen à acht Kinder. Sie werden pro Gruppe von zwei Tagesmüttern betreut. Wessels beschreibt die Verwunderung über die Öffnung der Tagespflege unter den Tagesmüttern: „Die Kitas werden unter strengen Auflagen nur schrittweise geöffnet, aber wir sollen wieder in den Regelbetrieb übergehen? Im Gegensatz zu den Kitas haben wir doch gar nicht die Räumlichkeiten, um den Abstand zu wahren. Wir haben zwar vom Land eine Hygieneverordnung bekommen, aber trotzdem sitzen allein beim Essen alle Kinder an einem Tisch. Es geht eben nicht anders.“

Die Tagesmütter tun, was sie können, um das Ansteckungsrisiko gering zu halten. „Die Eltern bringen ihre Kinder im Zehn-Minuten-Takt einzeln, tragen dabei Mund-Nasen-Schutz und desinfizieren sich die Hände. Sie dürfen auch nur bis zur Zwischentür hereinkommen“, berichtet Wessels und ergänzt: „Wir haben alle Spielsachen aussortiert, die sich schlecht reinigen lassen. Aber wir haben auch Kinder hier, die jünger als zwei Jahre sind. Sie stecken sich alles in den Mund oder fassen Sachen mit Sabberfingern an. Sie niesen auch noch nicht in den Ellenbogen. Wir können die Kinder ja nicht in Kartons stecken.“

Drei Kinder werden definitiv noch nicht „Die kleinen Weltentdecker“ besuchen, das weiß Wessels schon sicher. Dennoch müssen die Eltern für die – letztlich nicht stattfindende – Betreuung zahlen. „Das finde ich das Schlimmste: dass den Eltern nicht die Wahl gelassen wird. Würde man sie selbst wählen lassen, würde man das Ansteckungsrisiko geringer halten und hätte schon viele Probleme gelöst“, sagt Wessels.

In den Kitas sieht die Lage etwas anders aus. Laut der Verordnung des Landes sind sie weiterhin amtlich geschlossen und werden nur für eine erweiterte Notbetreuung schrittweise geöffnet. Nun dürfen bis zu acht Kinder pro Krippengruppe betreut werden, 13 Kinder pro Kindergartengruppe und zehn Kinder pro Hortgruppe. „Bis zum 25. Mai gilt diese Verordnung, dann werden wir sehen, ob sich wieder etwas ändert“, sagt Gerd Galwas, Fachdienstleiter für den Bereich Kindertagesbetreuung. Natürlich sei man gewillt, die Rahmenbedingungen des Landes umzusetzen. „Aber wenn Eltern nach der Notbetreuung fragen, besprechen wir schon mit ihnen, ob nicht Homeoffice und eine wechselseitige Kinderbetreuung durch die beiden Eltern möglich ist – auch wenn sie in systemrelevanten Berufen arbeiten“, so Galwas. Da die Kitas weiterhin offiziell geschlossen sind, fällt nur für die Notbetreuung eine Kitagebühr an. Wer kein Kind in der Notbetreuung hat, muss auch nichts zahlen. „Es ist eben ein Unterschied, ob eine Leistung angeboten wird, wie in der Tagespflege, oder nicht, wie in den Kitas“, sagt Galwas und ergänzt: „Dass die Tagespflege wieder im Regelbetrieb ist, hat das Land entschieden. Ich nehme an, weil die Gruppengröße ähnlich wie in der Notbetreuung ist.“

Zunächst habe auch in den Kitas die Nachfrage nach der Notbetreuung sehr verhalten begonnen, berichtet Galwas. „Anfangs hatten wir fünf bis sieben Kinder pro Kita, aber nicht einmal in allen Kitas. Viele Eltern haben sich sehr zurückgehalten und wollten soziale Kontakte unbedingt einschränken“, erzählt er – und meint damit sowohl die beiden städtischen Kitas als auch diejenigen der anderen Träger, also der evangelischen und katholischen Kirche, der Arbeiterwohlfahrt, der Lebenshilfe und des Deutschen Roten Kreuzes, sowie den Waldorfkindergarten. Doch seit etwa vier Wochen seien in allen 27 Einrichtungen der Stadt Notgruppen eingerichtet. Das führte dazu, dass zum Teil acht Kleingruppen parallel betreut wurden. Am Montag waren es dann schon insgesamt 87 Notgruppen mit insgesamt 632 Kindern.

Die Lockerungen in der Notbetreuung hätten laut Galwas Vor- und Nachteile. „Wir sehen bei den Kindern, dass sie schnell wieder soziale Kontakte brauchen. Die Eltern geben sich unheimlich viel Mühe mit der Betreuung, und viele Kitas haben sich Außer-Haus-Angebote mit Bastelaktionen und Ähnlichem überlegt, damit die Kinder beschäftigt sind. Aber es ist einfach nicht dasselbe. Vor allem das letzte Kindergartenjahr ist entwicklungspsychologisch so wichtig“, sagt Galwas. Deshalb wurden nun zusätzlich Kleingruppen für den Vorschulbereich und Kinder mit besonderem Förderbedarf, vor allem mit Sprachförderung, organisiert. Bereits 43 Kleingruppen mit zusätzlichen 345 Kindern sind zusammengekommen.

Gleichzeitig stellen die Lockerungen aber auch eine riesige Herausforderung dar. Die vielen kleinen Gruppen steigern wiederum den ohnehin hohen Hygieneaufwand. Dazu gehören das mehrmalige Lüften und Reinigen der Räume und Spielsachen. Wo möglich, nutzt jede Gruppe einen eigenen Eingang. Die Eltern tragen einen Mund-Nasen-Schutz, die Kinder waschen nach dem Eintreffen sofort ihre Hände. „Dennoch muss natürlich allen bewusst sein, dass in den Kitas mit Kindern gearbeitet wird, die zum Teil noch sehr klein sind. Da kann man keinen Abstand halten“, sagt Galwas. Da es natürlich Mitarbeiter gibt, die zur Risikogruppe gehören, ist das niedersächsische Kitagesetz etwas aufgeweicht worden. Dies ermöglicht es, dass in den Notgruppen ein Erzieher bis zu acht Kinder betreuen darf.

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist den Mitarbeitern der Kitas laut Galwas freigestellt. Aber „da gerade bei kleinen Kindern die fehlende Mimik ihrer betreuenden Bezugspersonen Probleme bereitet“, hat man sich beispielsweise in den Einrichtungen der Arbeiterwohlfahrt (Awo) etwas ausgedacht, wie die Delmenhorster Kreisverbandsgeschäftsführerin Grazina Urmonas mitteilt: „Wir haben bereits vor der offiziellen Maskenpflicht eine solche eingeführt und alle Mitarbeitende damit ausgestattet. Des Weiteren haben wir für alle Mitarbeitenden Schutzvisiere angeschafft“ – wegen der Kleinkinder.

Überhaupt habe man selbst kreativ werden müssen: „Aufgrund der Tatsache, dass uns Corona kalt erwischte und weder wir noch die Kommunen oder die Landesregierung auf eine derartige Pandemie vorbereitet waren, mussten wir sehr schnell eigene Hygienemaßnahmen erstellen. Als Basis dienten stets die Vorgaben des Robert-Koch-Instituts und des Bundesministeriums für Gesundheit. Doch letztlich waren wir es, die diese Maßnahmen hinsichtlich der jeweiligen Bedarfe der Mitarbeiter, Kinder und auch der räumlichen Gegebenheiten ausgerichtet haben“, sagt Urmonas.

Auf das Virus getestet werden die Kita-Mitarbeiter nicht. „Aber was sollte das auch bringen? Der negative Test vom Vortag kann heute ja schon hinfällig sein. Dann müssten sie jeden Tag getestet werden, und dafür gibt es nicht genug Tests“, sagt Galwas. Es bleibt dabei: Die Eltern bringen ihre Kinder auf eigene Gefahr in die Kitas und müssen sie bei den leichtesten Erkältungsanzeichen zu Hause behalten.