Der Saal der Villa wurde in den vergangenen Jahren stimmungsvoll dekoriert. In festlichem Ambiente bekamen die Kinder ihre Geschenke. Was dieses Jahr trotz Corona wieder gelingen soll (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Die Stadt versucht bereits seit Jahren, allen Familien in der Stadt ein schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen und setzt dabei auch auf das Funkeln in den Augen der Kinder, wenn diese ihre Geschenke auspacken dürfen. Da nicht allen Familien ein unbegrenzt hohes Budget für die Weihnachtseinkäufe zu Verfügung steht, sammelt das Familien- und Kinderservicebüro unter dem Titel „Kinderwunschbaum“ alljährlich auf der einen Seite Wunschzettel der Kinder und auf der anderen Seite Sach- und Geldspenden ein, damit die einen am Weihnachtsabend Geschenke auspacken und die anderen über ihre gute Tat erfreut sein können.

Die Corona-Pandemie hat nun dazu geführt, dass alte Gewohnheiten überdacht werden müssen und dass vor allem der karitative Bereich in einer Situation, in der Veranstaltungen nicht möglich sind, erhebliche Schwierigkeiten bekommt, die in der Bevölkerung durchaus vorhandene Spendenbereitschaft abzurufen. Denn in Delmenhorst lebt statistisch gesehen jedes dritte Kind in Armut, wie Stadtsprecher Timo Frers berichtet, dabei ist dann klar, dass „das Geld in den Familien oft nur für das Nötigste reicht und viele Kinderwünsche unerfüllt bleiben“, erklärt Frers.

Seit 2010 startet die Kinderwunschbaum-Aktion jährlich am Weltkindertag, dem 20. September. Die Aktion feiert also in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag – bloß unter eben speziellen Bedingungen. Dennoch ist die Stadtverwaltung zuversichtlich, dass „rund 1400 Kinderwünsche beim Familien- und Kinderservicebüro der Stadt eingehen“ werden, denn diese Zahl war in den letzten Jahren immer ein Richtwert, der mal leicht unter-, mal leicht übertroffen wurde. Doch die Stadtverwaltung steht vor der großen Frage, wie ohne die in den vergangenen Jahren sonst üblichen Benefiz-Veranstaltungen genügend Geld zusammenkommen kann, um die Geschenke bezahlen zu können. Das große Fest zum Weltkindertag, das in den vergangenen Jahren immer im Jute-Center stattgefunden hat, wird wohl ausfallen. Und ob die vorweihnachtlichen Konzerte und Galaabende in der Markthalle so abgehalten werden können, steht auch noch in den Sternen.

Und dass in den früheren Jahren die Geschenkübergabe immer im Saal des Jugend- und Familienzentrums Villa an der Oldenburger Straße im Rahmen einer großen Feier in mehreren Durchgängen mit Musik und Reden des Oberbürgermeister im weihnachtlich-festlichen Rahmen durchgeführt wurde, auch das wird wohl in diesem Jahr nicht möglich sein. Doch Frers ist zuversichtlich: „Das Team des Familien- und Kinderservicebüros plant derzeit, wie die Aktion und vor allem die Übergabe der Geschenke trotz der aktuell geltenden Abstands- und Hygieneregelungen so feierlich wie möglich gestaltet werden können.“

Seine Weihnachtswünsche kann jedes Delmenhorster Kind im Alter von drei bis zehn Jahren in der Zeit von Sonnabend, 19. September, bis Freitag, 30. Oktober, im Familien- und Kinderservicebüro an der Oldenburger Straße 9 abgeben und sich dann einen Wunsch im Wert von maximal 25 Euro erfüllen lassen. Überreicht werden sollen die Geschenke dann in der zweiten Dezemberwoche, also von Montag, 7. Dezember, bis Donnerstag, 10. Dezember, jeweils in der Zeit von 14 bis 19 Uhr im Familienzentrum Villa.

Damit genügend Spenden zusammenkommen, ist vor allem die Gemeinschaft gefragt: Wer selbst ein Geschenk spenden möchte, kann sich einen der Wunschzettel im November im Familien- und Kinderservicebüro abholen und dort dann das gekaufte und nicht in Geschenkpapier verpackte Weihnachtsgeschenk im Anschluss wieder vorbeibringen. Die andere Möglichkeit ist die reine Geldspende an die Delmenhorster Bürgerstiftung, aus deren Mitteln dann die weiteren Geschenke gekauft werden. Weitere Informationen gibt das Familien- und Kinderservicebüro am Telefon unter der Nummer 0 42 21 / 99 29 00.

Britta Burke, die Vorsitzende des Vereins Stars for Kids, hofft auf kreative Ideen für Charity-Veranstaltungen. (INGO MÖLLERS)

Auch Stars for Kids betroffen

Der Verein Stars for Kids, der seit Jahren einen warmen Mittagstisch für rund 300 Kinder im Stadtgebiet organisiert, hat aus seinen Benefiz-Veranstaltungen noch Rücklagen: „Unser Angebot ist bis Jahresende finanziert“, sagt die Vorsitzende Britta Burke. Doch auch ihr Verein ist auf Dauer betroffen. „Ich merke schon, dass die Menschen ihre eigene Existenz jetzt viel stärker in den Fokus rücken“, sagt Burke. Denn die Ungewissheit, wie es weitergehen wird, nagt an vielen, erklärt sie weiter. Sorgen mache sie sich keine, denn sie setzt auf ein großes Versprechen: „Oberbürgermeister Axel Jahnz sagte mir mal, dass, wenn der Verein irgendwann nicht mehr genügend Geld haben sollte, die Stadt für den Fehlbetrag einspringen würde. Das hat er mir versprochen“, sagt Burke, die sich mit ihrem Verein zwar nur im kleinen Rahmen, aber doch stetig auch für den Kinderwunschbaum eingesetzt hatte. Sie bezeichnet sich selbst als Berufsoptimistin und hofft, dass sich noch gute Ideen entwickeln werden, wie Charity in Zeiten von Corona funktionieren kann und funktionieren wird, also in Zeiten, in denen die Musiker, die gern für Benefiz-Zwecke auf ihre Gage verzichtet haben, nun möglicherweise selbst in Existenzangst geraten.