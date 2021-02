Der von vielen als "Schandfleck" empfundene ehemalige Kiosk an der Rathausstraße kann nun doch abgerissen werden. Am Mittwoch rückte der Bagger an. (INGO MöLLERS)

Viele Jahre lang rottete der alte Kiosk an der Rathausstraße vor sich hin und war Politik wie Verwaltung gleichermaßen ein Dorn im Auge. Doch weil von dem Gebäude keine akute Gefahr ausgehe, könne man es auch nicht einfach abreißen, hieß es noch im vergangenen Jahr. Nun ist am Mittwoch doch der Abrissbagger angerollt, um den von vielen Bürgern als „Schandfleck“ empfundenen Bau einzuebnen. Spätestens in ein paar Tagen dürfte das Ärgernis restlos beseitigt sein.

„Das Gebäude war so viele Jahre ungenutzt, dass wir nach dem Baugesetzbuch ein Rückbaugebot geltend machen konnten“, erklärt Fachbereichsleiter Peter Meyer die Rechtslage. Zudem habe der alte Kiosk den Festsetzungen des Bebauungsplans widersprochen, weil er von seinen Abmessungen über die Baugrenze hinweg ragte. Ein Mangel also, der auch durch eine bauliche Änderung nicht einfach hätte angepasst werden können.

Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung im Ausschuss für Gemeindeentwicklung noch erklärt, dass sich der Kontakt zu dem Eigentümer der Immobilie beziehungsweise den mutmaßlichen Pächtern schwierig gestalte. Auch dies hat sich geändert. Der Eigentümer habe der Abrissverfügung nicht nur nicht widersprochen, in der Zwischenzeit hätten auch „gute und konstruktive Gespräche“ stattgefunden, wie Meyer berichtet.

Bleibt die Frage, ob und wenn ja wie das Grundstück künftig genutzt werden soll. Eigentümer Hermann Klattenhoff erklärte am Mittwoch auf Nachfrage, dass er zurzeit nicht beabsichtige, die Fläche neu zu bebauen. Stattdessen wolle er sie als Gartenfläche gestalten. Der Teil des Grundstücks, der sich im Besitz der Gemeinde befindet, werde voraussichtlich gepflastert, kündigte Meyer an.

Ob der Standort auch langfristig unbebaut bleibt, bleibt abzuwarten. Denn zweifellos handelt es sich bei dem insgesamt 1000 Quadratmeter großen Grundstück, das bis an die Wittekindstraße reicht und auch mit anderen Objekten bebaut ist, um ein attraktives Areal in allerbester Ortskernlage. Zudem biete auch der Bebauungsplan laut Meyer umfangreiche Möglichkeiten in diese Richtung. So würden die Festsetzungen gelten, die auch auf dem benachbarten Marktplatz Anwendung finden. „Eine U-förmige Bebauung des Marktplatzes mit den entsprechenden Gebäudehöhen könnte dort also realisiert werden“, sagt Meyer.

Die Fraktion der Freien Wähler hatte vor knapp einem Jahr beantragt, dass die Verwaltung alle Möglichkeiten prüfen solle, um den Kiosk zu beseitigen und eine Veränderung zum Positiven zu erwirken. Dementsprechend erfreut zeigte sich am Mittwoch auch Fraktionschef Arnold Hansen: „Es freut uns sehr, dass dort jetzt etwas geschieht und die Bruchbude endlich wegkommt.“ Mit Blick auf die Zukunft warb er dafür, „in Ruhe zu überlegen, was an diesem Standort sinnvoll ist“. So gelte es, ein stimmiges Gesamtkonzept für den Bereich zwischen Bahnhof und Marktplatz zu entwickeln, zumal sich abzeichne, dass auch das ehemalige Bahnhofsgebäude in absehbarer Zeit wieder gastronomisch genutzt werde. Bei einer entsprechenden Ausschreibung der Gemeinde hatten Mitte Januar wie berichtet vier Gastronomen ihre Konzepte eingereicht. Eine Entscheidung, wer den Zuschlag erhält, soll im Frühjahr fallen.

Mit Blick auf die Gesamtentwicklung des nördlichen Bereichs der Rathausstraße meinte Hansen: „Wir sind gespannt, was da an interessanten Ideen auf den Tisch kommt.“ Ganz so weit wollte Peter Meyer zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht denken: „Erst einmal haben wir einen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, kommentierte er.