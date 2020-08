Eine Klapprolle haben unbekannte Täter von der Baustelle eines Hochspannungsmastes in Winkelsett entwendet. Wie die Polizei mitteilt, verschafften sich die Diebe Zutritt zu dem Gelände, indem sie ein Zaunelement abschraubten. An einem Anhänger durchtrennten sie ein Windenseil und entwendeten die dort angebrachte Klapprolle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 1600 Euro. Personen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter 0 44 31 / 94 10 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.