Das Ensemble von Proszenium will mit seiner Darbietung in "Der Besuch der alten Dame" wachrütteln. (INGO MÖLLERS)

„Nichts ist ungeheurer als der Mensch.“ Nach einem Theaterabend der besonderen Art entließen die Amateurschauspieler von Proszenium das Premierenpublikum am Freitag aus dem Familienzentrum Villa mit Fragen, die jeden betreffen. Mit einer bemerkenswerten Darbietung des Dürrenmatt-Klassikers „Der Besuch der alten Dame“ bewiesen die Amateure in ihrer 19. Inszenierung erneut, dass sie sich mittlerweile ein sehr hohes Spielniveau erarbeitet haben.

Was bei Proszenium besonders beeindruckt, ist der Mut zur Vielfältigkeit. Sie lassen sich nicht festlegen. Nach dem Slapstickstück „Der nackte Wahnsinn“, mit dem die Amateure im September des vergangenen Jahres zu Lachstürmen hinrissen, lieferten sie nun ein klares gesellschaftskritisches Statement ab. Angeleitet von Berufsregisseurin Kathrin Steinweg erarbeiteten die Proszenium-Spieler eine Inszenierung, die die Zuschauer in ihren Bann zog. Manchmal war es mucksmäuschenstill im Saal, dann wieder gab es befreiendes Gelächter. Zum einen war da immer wieder gelungen vorgetragener Wortwitz, zum anderen schöne Regieideen. Zum Beispiel als Claire Zachanassian (Heidi Weber) und Alfred Ill (Herbert Hahn) im Wald eine letzte Zigarre zusammen rauchen wollten und in ihrem Rücken ein Bürger (Wolfgang Witt) ein Pappschild hochhielt, auf dem „Waldbrandgefahr“ stand.

Diese Szenen waren aber auch nötig, denn sonst hätte die Schwere des Stoffes einen erdrücken können. 1956 wurde Friedrich Dürrenmatts Parabel, mit der dem Schweizer der endgültige Durchbruch gelang, in Zürich uraufgeführt und noch heute ist „Der Besuch der alten Dame“ genauso aktuell wie damals. Kathrin Steinweg war sich mit ihrem 13-köpfigen Ensemble darüber einig, dass „wir diese Aussage machen müssen“. Genau das nötigt Steinweg, die in Bremen bei der Shakespeare Company spielt, großen Respekt ab. „Die Leute von Proszenium betreiben die Schauspielerei nicht nur als ihr Hobby, sie haben auch eine klare Haltung. Sie wollen wachrütteln. Darauf hinweisen, dass Sprüche salonfähig geworden sind und die Sprache verroht.“

Eine Haltung, die die Akteure mit überzeugendem Spiel rüberbrachten. Dabei schenkte Steinweg ihnen nichts. Die Kulisse war nur angedeutet, oder wie die Regisseurin es nennt „nur behauptet“. Da konnte sich kein Spieler verstecken und das Publikum nicht abschweifen. Zudem brach der Profi mit Gewohnheiten. Die Spielfläche ragte weit in den Zuschauerraum hinein. „Ich wollte keine Guckkastenbühne“, erklärt Steinweg, warum sie einen Teil der Zuschauer um die Vorbühne herum platzierte. So konnte man sich dem Geschehen nicht entziehen, wurde als Einwohner Güllens angesprochen und zu einem Teil der Handlung. So auch ganz konkret vor der Pause, als Stimmzettel mit der Frage „Möchten sie mehr Geld?“ an jeden verteilt wurden.

Das Geschehen begann trist. Im einstmals blühenden Güllen ist nichts mehr los. Die Züge halten nicht mehr, die Umgebung ist farblos, die Einwohner sind arm und desillusioniert. Ihren Frust ertränken sie im Alkohol. Zu Beginn von Wolfgang Witt und Anja Damm in einer Szene demonstriert, die an einen Stummfilm erinnerte.

Hoffnung kommt auf, als die Milliardärin Claire Zachanassian, die andernorts bereits als Wohltäterin aufgetreten ist, nach 45 Jahren in ihre Heimatstadt zurückkommt. Auch Güllen will sie retten, macht aber ein unmoralisches Angebot: Eine halbe Milliarde für den Ort und eine halbe Milliarde aufgeteilt auf die Einwohner gegen das Leben von Alfred Ill. Der hatte Claire geschwängert, aber die Tochter des Gemischtwarenhändlers geheiratet und mit einer Falschaussage vor Gericht dafür gesorgt, dass die damals 17-Jährige Klara Wäscher Güllen hochschwanger in Schimpf und Schande verlassen musste und als Prostituierte in Hamburg landete.

Durch mehrere Heiraten ist Klara reich geworden und zu der Überzeugung gekommen: „Bei meinem Geld leistet man sich eine Weltordnung, und anständig ist nur, wer zahlt.“ Heidi Weber servierte die Rache der Claire Zachanassian eiskalt, stets mit einem Lächeln im Gesicht und sich ihrer Macht bewusst – eine bemerkenswerte Leistung. Ihr in nichts nach stand Herbert Hahn, der die Wandlung Alfred Ills vom Gernegroß zum Mann, den die Gier seiner Mitmenschen das Fürchten lehrt, überzeugend vollzog.

Seine Wandelbarkeit bewies Jens Fischer, der Claires Gatten sieben bis neun verkörperte und sie zu Typen machte. Lutz Echtermann gab Claires Butler, der sie damals als Richter verurteilt hatte, mit genau der richtigen Noblesse. Michael Weimann als Bürgermeister und Heinz-Günther Harms als Pfarrer überzeugten ebenso wie Ines Paetzoldt, die als Gymnasiumrektorin zumindest den Ansatz von Nachdenklichkeit beim moralischen Verfall der Güllener zeigte. Anke Domke meisterte ihre Doppelrolle als Dorfpolizistin und sensationsheischende, nicht hinterfragende Reporterin problemlos.

Anja Thamm, Heike Fehner und Gerlinde Jäkel komplettierten das Ensemble, das am Ende minutenlang gefeiert wurde für eine Aufführung, die vordergründig, die Frage gestellt hatte, ob es richtig ist, Unrecht zu tun, indem man Gerechtigkeit übt. Die aber auf den zweiten Blick noch tiefer schürfte und die Frage aufwarf: Wie entscheide ich in einer Krisensituation, wenn auf der einen Seite das Gemeinwohl und auf der anderen Seite die Moral steht?

Noch dreimal spielt Proszenium den hochaktuellen Klassiker und zwar am Freitag, 28. Juni, Sonnabend, 29. Juni, und am Sonntag, 30. Juni, jeweils um 19.30 Uhr im Familienzentrum Villa. Karten gibt es bei Photo Waßner, Bremer Straße 78-84 (Inkoopcenter), unter der Telefonnummer 0 15 73 / 5 56 41 27 und online unter www.proszenium-delmenhorst.de.