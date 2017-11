Der Rat hat am Dienstag mit großer Mehrheit für den Erhalt des Krankenhauses gestimmt. (INGO MOELLERS)

Es war wohl die denkwürdigste Entscheidung, die der Stadtrat in seiner derzeitigen Wahlperiode zu treffen hatte: Mit großer Mehrheit hat am Dienstagabend die Politik in einer Sondersitzung dafür gestimmt, weitere Gelder für das in Schieflage geratene Josef-Hospital Delmenhorst freizugeben, um das Krankenhaus zu retten. Es war ein Ja für ein Krankenhaus in der Stadt, für den Erhalt hunderter Arbeitsplätze und für eine Klinik in städtischer Hand. Die Entscheidung haben sich die Ratsherren und -frauen sicherlich nicht leicht gemacht, schließlich geht es um Gelder im mehrstelligen Millionenbereich. Auch ist eine Ratssitzung selten so emotional gewesen und von einer so großen Öffentlichkeit verfolgt worden. Entsprechend groß war dementsprechend auch der Druck auf die Politiker.

Konkret hat der Stadtrat in der namentlichen Abstimmung beschlossen, dass zu den bisherigen 1,5 Millionen Euro, die bereits für das Josef-Hospital zur Verfügung gestellt wurden, kurzfristig weitere zwei Millionen Euro freigegeben werden. Bis Ende 2020 benötigt das Krankenhaus nach den Berechnungen der Berater allerdings weitere 20 Millionen Euro, sodass die Stadt insgesamt 23,5 Millionen Euro in die Sanierung des Krankenhauses stecken muss.

Was den sieben Ratsmitgliedern (AfD: Stefan Kappe, Jürgen Kühl, Rainer Kutz, Maximilian Martins, Yakup Seven; UAD: Uwe Dähne; Bürgerforum: Eva Sassen), die gegen den Beschluss gestimmt haben, besonders Sorgen bereitete, war die Auflistung der finanziellen Auswirkungen, in denen neben den bereits genannten 23,5 Millionen Euro weitere Bedarfe von 13 Millionen Euro für einen Eigenfinanzierungsanteil für den Neubau am Standort Mitte sowie weitere rund 2,8 Millionen Euro für die Übernahme der Immobilie an der Westerstraße sowie ein „eventueller weiterer Liquiditätsbedarf aus Sonderthemen im Rahmen der Sanierung (Grunderwerbssteuer, Sanierungsmaßnahmen am Standort Deichhorst) in Höhe von cira zwei Millionen Euro (plus X)“ auftauchten. Damit sind es also insgesamt über 40 Millionen Euro, die an Kosten für das Krankenhaus in den kommenden Jahren auf die Stadt zukommen werden.

„Ich sehe hier nur eine Auflistung von Kosten, aber nirgendwo etwas darüber, wie wir das alles finanzieren wollen. Das ist für mich kein Konzept“, monierte Jürgen Kühl. „Die Stadt braucht ein Krankenhaus, ja. Aber eine Stadt besteht nicht nur aus Krankenhaus. Wir haben an vielen Stellen Probleme.“ Kühl kritisierte auch, dass sowohl über die Finanzierung der Sanierung als auch über den Neubau zusammen beschlossen wurde. „Diesem Papier können wir so heute nicht zustimmen“, erklärte der AfD-Ratsherr.

Auch Uwe Dähne betonte noch einmal, dass man eine Verantwortung für die gesamte Stadt habe und nicht nur für die Klinik. „Diese 20 Millionen Euro sind ja noch nicht das Ende der Fahnenstange. Das ist für mich eine finanzielle Horror-Spirale“, sagte er. Ihm fehle inzwischen auch einfach das Vertrauen, um diesen Weg mitzugehen. „Wir haben bereits viel Geld investiert und herausgekommen ist diese Situation.“ Ratsfrau Eva Sassen störte besonders das „X“ in der Vorlage. „Das kommt alles noch oben drauf, und derzeit liegt die Baukostensteigerung bei 30 Prozent. Wo sind wir denn dann insgesamt, und wovon wird das alles bezahlt?“, fragte sie.

Auch aus den Reihen der 29 Befürworter meldeten sich zahlreiche Politiker vor der Abstimmung noch einmal zu Wort. „Wir wollen hier in der Stadt ein Krankenhaus haben“, sagte SPD-Fraktionsvorsitzende Bettina Oestermann. „Wir haben das Ziel, mit dem Sanierungskonzept das Krankenhaus wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Nichts zu tun ist noch viel teurer. Als Standort ist es ganz entscheidend, ein Krankenhaus zu haben.“ Davon hingen neben eine Vielzahl von Arbeitsplätzen auch mögliche Neuansiedlungen ab.

Auch Kristof Ogonovski, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten, plädierte für den Beschluss. „Bei einem sensiblen Thema wie Krankenhaus und Gesundheitsvorsorge“ sei es besser, einen Betrieb in städtischer Hand und nicht in privater Trägerschaft zu halten. Auch wenn die Gelder an anderer Stelle eingespart werden müssten, was sicherlich kein schöner Weg werde, „denke ich, dass es das Krankenhaus letztendlich Wert ist“. Ogonovski forderte aber auch, dass ein Wirtschaftsprüfer beauftragt wird, um die Versäumnisse aus der Vergangenheit aufzuklären. „Das ist auch wichtig, damit wir für die Zukunft wissen, was anders gemacht werden muss“, sagte er.

Dem pflichtete Grünen-Ratsfrau Andrea Lotsios bei. „Wir werden den CDU-Antrag unterstützen und wünschen uns auch eine bessere Kontrolle über den Aufsichtsrat“, sagte sie. Man wolle die Entwicklung sehr eng begleiten. Lotsios stimmte für den Beschluss, wenngleich ihr Parteikollege Harald Schneewind es vorzog, sich, ebenso wie Holger Lürders (AfD) zu enthalten. Auch Edit Belz von den Linken stimmte Ogonovski zu, dass man gucken müsse, wie man überhaupt in diese Lage geraten konnte. „Zur Daseinsvorsorge gehört auch ein Krankenhaus“, votierte sie ebenfalls für den Beschluss und richtete außerdem ihren Appell an die bis in den Eingangsbereich stehenden anwesenden Bürger: „Das Vertrauen in unser Krankenhaus wieder herzustellen, liegt nicht nur in den Händen der Politik, Verwaltung oder einem Marketing“, sagte sie. „Wir alle können etwas dafür tun.“