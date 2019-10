Hude. Zum ersten Mal wird es nur eine einzige Klasse sein, die bei den Huder Fantasie- und Märchentagen am 2. und 3. November mitspielt: Die 6a der Peter-Ustinov-Schule (PUS) führt dann insgesamt sechs Mal im eigenen Haus das Stück „Hudefix und das Burggespenst“ auf.

Die PUS in Hude und vor allem ihr Forum wird Anfang November kaum wiederzuerkennen sein. Denn dann hat sich das Forum in eine Burg verwandelt. Insgesamt zehn Wochen lang brauchen die 42 Mitglieder und Unterstützer des Vereins Huder Fantasie- und Märchentage, um die Kulissen aufzubauen. Die Frauen aus dem Verein nähen die Kostüme, um die 26 Kinder komplett auszustatten. Überhaupt alles haben die Mitglieder und Unterstützer selbst gemacht, auch die Möbel, die auf der Bühne stehen werden.

Das Stück stammt wieder von Peter Schlöndorff, dem „Erfinder der Märchentage und von Hudefix“, wie Stephan Kürten ihn nennt. Kürten ist der erste Vorsitzende des Vereins, und Hudefix ist der Lesekobold, der zusammen mit dem Burggespenst viele Abenteuer erleben wird. Mehr möchte Kürten über die Handlung des Stückes nicht verraten. Nur noch: „Es ist ein Stück von Kindern für Kinder. Deswegen ist es auch nur 30 bis 40 Minuten lang.“ Zwei bis 14 Jahre sei die Zielgruppe alt.

Bei den Fantasie- und Märchentagen gibt es nicht nur Theater, sondern auch einen Spieleparcours, sieben verschiedene Bastelaktionen und ein Kasperletheater. Je nach Nachfrage werden die Handpuppen drei bis fünf Mal für bis zu 150 Zuschauer parallel zu dem Haupttheaterstück in einem anderen Bereich der Schule auftreten. Die Mensa der Schule wird sich in eine Winterlandschaft verwandeln, verrät Kürten noch: „Diese weihnachtsmarktähnlichen Häuschen werden bis zu den Winterferien stehen bleiben. Die Schüler können sich dann in den Pausen in diese kleinen Hütten zurückziehen.“

Nicht nur an die Kultur sollen die Kinder herangeführt werden, sondern auch an den Umgang mit Geld. „Deswegen tauschen wir am Eingang auch wieder Euro gegen Hudefixtaler“, sagt der Vereinsvorsitzende. Wer am Ende noch ein paar Hudefixtaler übrig hat, kann sie entweder dem Verein Huder Fantasie- und Märchentage spenden oder wieder gegen Euro eintauschen – zum selben Wechselkurs versteht sich. „Und eine Wechselgebühr berechnen wir auch nicht“, betont Kürten mit einem Augenzwinkern.

Die Kinder der Klasse 6a üben schon fleißig für das Theaterstück, das sie bei den Märchentagen aufführen. (Ingo Möllers)

Im Gegensatz zu den vorangehenden 14 Huder Fantasie- und Märchentagen treten nicht Schüler verschiedener Schulen auf, sondern nur die 26 Kinder der 6a unter der Leitung ihres Klassenlehrers Jan Mattenheimer. „Vorher war das mit den Proben einfach zu schwierig“, erläutert Kürten diese Entscheidung. Eine weitere Änderung zu den Vorjahren: Die Schüler werden in wechselnder Besetzung an den zwei Tagen insgesamt sechs Mal und nicht wie bisher vier Mal aufführen. „Dieses Mal stehen uns nur die 140 Plätze im Forum zur Verfügung – nicht die auf der Empore“, sagt der Vereinsvorsitzende. Denn auf der Empore stehen die Kulissen, die den Burgsaal umgeben. Um 14.30 Uhr soll jeweils die erste Aufführung am Tag beginnen. „Der Beginn kann sich aber auch etwas nach vorne oder nach hinten verschieben“, schätzt Kürten, dessen Tochter selbst auf die PUS geht. Deswegen will er auch nichts zu den Anfangszeiten der anderen beiden Aufführungen verraten. „Allerdings wird am Eingangsbereich angeschlagen sein, wann die Aufführungen beginnen werden.“ Es empfiehlt sich also, möglichst schon zu Beginn, also gleich um 14 Uhr, da zu sein. Die Wartezeit sollte bei all den Angeboten schnell vergehen.

Schon beim vergangenen Mal hatte sich Kürten bei den Huder Fantasie- und Märchentagen einen Traum erfüllt, der fast genauso aufwendig war wie der Burgsaal: Da reichte ein begehbares, 13 Meter langes Piratenschiff fast vom einem Ende des Forums zum anderen. Gut 1000 Kinder waren damals bei den Fantasie- und Märchentagen. „Und irgendwann möchte ich gerne mal ein Musical auf die Beine stellen“, sagt Kürten. „Die Peter-Ustinov-Schule ist eine Super-Musikschule, hat zum Beispiel auch eine Gitarren-AG.“



Die Huder Fantasie- und Märchentage finden am 2. und 3. November (Sonnabend und Sonntag) jeweils von 14 bis 18 Uhr in der Schule am Huder Bach/Peter-Ustinov-Schule, Vielstedter Kirchweg 15, statt. Der Eingang befindet sich am Busparkplatz (Südeingang). Der Eintritt kostet für Erwachsene zwei Euro, Kinder zahlen einen Euro.