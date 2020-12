Alljährlich zu sehen: die Hirten auf dem Weg zur Krippe. (Klaus Derke)

Weihnachten ist die Zeit, in der in vielen Gotteshäusern Krippen aufgebaut sind, die die Geschichte von Jesu Geburt im Stall zu Bethlehem erzählen. So eine Krippe wird auch jedes Jahr in der Heilig-Geist-Kapelle in Wüsting aufgestellt. Und sie hat eine ganz besondere Geschichte. Diese möchte Udo Dreyer, Seelsorger der evangelischen Kirchengemeinde Holle-Wüsting, in diesem Jahr in einem Video, das Heiligabend auf dem Youtube-Kanal der Kirchengemeinde Hude ins Netz gestellt wird, den Menschen näherbringen. Denn vielen dürfte nicht bekannt sein, wie diese Krippe mit ihren so lebendigen Figuren in den Besitz der Kirchengemeinde gekommen ist.

Die Figuren stammen aus der Werkstatt von Klaus Loose. Der Zollbeamte zog 1960 nach Wüsting. Und er hatte ein besonderes Hobby: In seinem Haus betrieb er ein privates, kleines Marionettentheater. 1958 hatte Loose bei einem Berliner Antiquitätenhändler eine in Teilen zerlegte Puppenbühne samt einigen Requisiten entdeckt. Sie bildete den Grundstock für seine Begeisterung für das Marionettentheater. Die tolle Qualität und die raffinierte Technik der Bühne aus dem Jahr 1821 faszinierten ihn. Er restaurierte sie mit viel Liebe zum Detail und machte sie bespielbar.

Gemeinsam mit seiner Frau Doris führte er klassische Stücke in seinem Wohnzimmer auf, aber auch in der Sandkruger Holzkirche und in einem kleinen Kellertheater. Zu dem kleinen Ensemble, das ihn dabei unterstützte, gehörte die im Jahr 2011 verstorbene Wüstingerin Ilse Herzer, die der Kirchengemeinde sehr verbunden war, wie Pastor Udo Dreyer aus seinen Recherchen weiß.

„Und so kam es, dass Klaus Loose diese Krippenszenerie mit Marionettenfiguren für unsere Kirchengemeinde schuf“, sagt Udo Dreyer. Seit etwa 60 Jahren werde die Krippe mit ihren vielen so ausdrucksstarken Figuren in der Adventszeit in der Wüstinger Kapelle aufgebaut. Immer nach einem Stellplan, der vermutlich noch aus den 60er-Jahren stammt. Die Krippe ist ein besonderer Schatz, den die Kirchengemeinde in Ehren hält. „Es ist ein einzigartiges Unikat, für das wir dankbar sind und auf das wir stolz sein können“, sagt Udo Dreyer.

„Besonders die immer wieder liebevoll restaurierten Kostüme sind wunderschön anzusehen. Ganz besonders, und zur Geburtsgeschichte Jesu passend, sind die Figuren, die fast alle in Bewegung zu sein scheinen“, erzählt der Pastor auch in dem Video, das er mit Hilfe seines Huder Kollegen Reiner Backenköhler aufgezeichnet hat.

Das Spiel mit den Marionetten hat Klaus Loose übrigens zeitlebens nicht mehr losgelassen. 1986 zog er nach Bamberg und gründete dort 1987 das noch heute bestehende Bamberger Marionettentheater, das kleinste Theater Bayerns. Im Jahr 1998 vermachte Loose sein kleines Marionettentheater der Stadt Bamberg, die seitdem Eigentümerin ist. Im Auftrag der Stadt bespielt der Verein „Freunde des Bamberger Marionettentheaters“ die Bühne noch heute, ganz im Sinne ihres Gründers.

Klaus Loose, der für sein künstlerisches Engagement mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet wurde, starb im Jahr 2016 im Alter von 87 Jahren. Loose hat Spuren hinterlassen, nicht nur in Bamberg, sondern auch in Wüsting.