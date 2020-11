Nicole Kutschenbauer stellt vielfältige Schokoladenkreationen in ihrer rollenden Manufaktur frisch her. (INGO MÖLLERS)

Einen Weihnachtsmarkt, wie ihn die Delmenhorster lieben, wird es dieses Jahr rund um den Rathausplatz nicht in gewohnter Form geben können. Delmenhorsts Schausteller klagen deswegen aber nicht. Um ihre Einnahmeausfälle gering zu halten, sorgen sie stattdessen schon seit Mitte November von verschiedenen Orten aus für den Verkauf von Naschkram, heißen Getränken und Leckereien – alles unter Einhaltung der Corona-Regeln – alles zum Mitnehmen, versteht sich.

Beim Hotel Thomsen hat die Reisekonditorei Berger-Ahlhorn ihren Stand mit leckeren Berlinern, Apfeltaschen und Schmalzkuchen aufgestellt. Weil das Angebot an der Bremer Straße so gut angenommen wurde, hat Familie Berger den Verkauf auf die Tage von Mittwoch bis Sonntag von jeweils 12 bis 18 Uhr ausgedehnt.

Weihnachtsmarkt-Gefühle gibt es auch nach einem Spaziergang durch die Steller Heide: Andreas Kutschenbauer wartet auf seinem Betriebsgrundstück an der Steller Straße/ Ecke Mackenstedter Straße mit seiner „Weihnachtsecke“ auf und bietet Imbissspezialitäten „to go“ an: Kunden können sich auf Bratwurst, Pommes, Crêpes und andere Dinge freuen und erhalten winterliche Getränke wie Glühwein und hausgemachten Eierpunsch im Außer-Haus-Verkauf. Die Buden sind mittwochs bis sonntags jeweils von 12 bis 19 Uhr geöffnet. Kutschenbauer hatte sich bereits für die Durchführung der „Sommerwiese“ gegenüber des Wasserturms engagiert, als klar wurde, dass der traditionelle Kramermarkt auf den Graftwiesen dieses Jahr auch im Herbst coronabedingt ausfallen würde.

Vor ihrem Winterquartier Am Donneresch 13 hat auch Familie Langenscheidt ihre „Rostocker Zuckerbäckerei“ aufgebaut. „Wir haben sehr guten Zuspruch“, sagt Cynthia Langenscheidt. Die auf Abstand stehende Kundschaft wartet geduldig, bis wieder heiße Schmalzkuchen fertiggebacken sind. „Am ersten Wochenende waren wir schnell ausverkauft“, berichtet Langenscheidt, versuchsweise hätten sie ihren Jahrmarktstand geöffnet und waren selbst von der guten Resonanz überrascht.

Gleich nebenan, Am Donneresch 9, wohnt eine weitere Delmenhorster Schaustellerfamilie. Nicole und Marcel Kutschenbauer haben ihre elf Meter lange und fünf Meter breite, rollende Schokoladenmanufaktur an der Straße aufgestellt. „Die Inspiration kam uns während einer Städtereise durch das winterliche Paris, wo uns die feinen Schokospezialitäten auf den Weihnachtsmärkten begeisterten“, erzählt Nicole Kutschenbauer.

Nach dem eigens dafür aufgestellten Hygienekonzept wurde „zur einzigen mobilen Schokomanufaktur Deutschlands“ ein Zugang und ein Ausgang angelegt, die Kundschaft wird so am ausfahrbaren Tresen mit den Schokoladenprodukten entlanggeführt. Blickfang ist natürlich die offene Küche, dorthin fällt die Aufmerksamkeit, wenn Nicole Kutschenbauer die geschmolzene Blockschokolade in die Form gießt. Zum Aushärten kommen die mit Mandeln, Cerealien oder auch Salzgebäck bestreuten Tafeln in die Kühlung. Ihre Kunden erwarten beim Besuch von Kutschenbauers Chalet de Chocolat sowohl Klassiker und neue Kreationen. Grundlage sind jeweils Geschmackssorten aus weißer Schokolade, Vollmilch oder Zartbitter. Dazu kommen klangvolle Namen, wie „Der Pate“, „Bridgets Knusperhügel“ oder „Casablanca“, angeboten auch im Beutel aus Maisstärke.

Neben ihren Bruchschokoladen verkaufen die Kutschenbauers – aktiv am Stand ist auch die Großelterngeneration mit Brigitte Kutschenbauer und Yvonne Uhse vertreten – zusätzlich heiße Schokolade und frische Lebkuchen. „Zu einer Geschenkbox mit Bruchschokolade gibt es auch einen Piccolo dazu“, sagt Brigitte Kutschenbauer. „Man wird ja verrückt, wenn man nichts zu tun hat“, sagt Nicole Kutschenbauer, seit vergangenem Dezember steht der Schaustellerwagen schon still. Für ihre Schokoladenkreationen hat sie deshalb schon einen Onlineshop aufgebaut. Und jetzt in der Weihnachtssaison gibt es eine weitere Neuheit. Unter dem Motto „Kutschenbauers Glühwein-Taxi“ wird Glühwein im Thermobehälter ausgeliefert, weil es ein familienfreundlicher Service sein soll, kann auch Kinderpunch bestellt werden.

Eine Rückkehr zum gewohnten Alltag mit Rummel und Reise erwartet Nicole Kutschenbauer auf absehbare Zeit nicht: „Die Verarbeitung unserer hausgemachten Schokoladen macht uns Freude und treibt uns auch in diesen Zeiten an.“ Auch wenn alle Einschränkungen machen, „wir nehmen jetzt Anfragen und Aufträge für Hochzeiten, Geburtstage oder Firmenfeiern an“, sagt sie. Unter dem Motto „Chocolat contra Corona!“ will sie Menschen die Krise versüßen.

Während Kutschenbauers, wie auch die benachbarte Rostocker Zuckerbäckerei Langenscheidt, nur am Wochenende, jeweils von 13 bis 18 Uhr, die Rollläden zu ihren Schaustellerwagen öffnen, kann der aus Nicki's Skihütte von früheren Weihnachtsmärkten bekannte Glühwein jeden Tag unter Telefon 01 51 / 53 24 00 02 geordert werden.