Angesichts des Besuchsverbots in den Senioreneinrichtungen hilft häufig nur der Griff zum Telefon, um der Einsamkeit zu entgehen. (Karolin Krämer/dpa)

„Sie sehen nur noch Pflegekräfte, die sich die Hände waschen“, beschreibt Jutta Jacobsen, Leiterin der Verwaltung des Wohnparks am Fuchsberg in Ganderkesee, das derzeitige Hausambiente. Die Lage ist für Pflegeeinrichtungen eine besondere Herausforderung, denn auch nur eine einzige Infektion mit dem neuartigen Corona-Virus in einem Haus kann für Dutzende Menschen gehobenen Alters zugleich eine mitunter tödliche Gefahr darstellen.

Der Wohnpark am Fuchsberg kann maximal 175 Personen ein Zuhause bieten, doch derzeit ist er nicht voll besetzt, da auf Neubelegungen verzichtet wird. Zu groß sei das Risiko, mit einem neuen Bewohner den Virus zu importieren. Zudem muss das Personal sehr aufmerksam sein, damit es nicht durch Pflegekräfte ins Haus geschleppt wird. „Corona-Fälle beim Personal wären eine große Bedrohung“, sagt Jacobsen und zeigt sich derzeit noch beruhigt: „Wir haben zum Glück weder bei Bewohnern noch bei Mitarbeitern Fälle.“ Dennoch werde derzeit auch auf die Gesundheit aller Bewohner sehr genau geschaut: „Wer hustet, wird ins Zimmer verbannt. Das hört sich schlimm an, aber wir müssen alle unsere kleine Welt schützen“, betont sie ihrer aller Verantwortung. Das sei nicht einfach, weder für die Mitarbeiter, noch für die Senioren, „aber eben leider nötig.“

Ähnlich stringent handhabt es die Seniorenresidenz Waldschlösschen, wie es der dortige Geschäftsführer Alexander Rohde ausführt: „Es ist eine angespannte Situation“, sagt er. Bisher sei auch er zum Glück mit keinem Fall konfrontiert, weder bei Bewohnern, noch bei Mitarbeitern. Michael Pleus, Pflegewirt und als Geschäftsführer des Kreisverbands des DRK auch verantwortlich für gut 70 Heimbewohner in Delmenhorst, sagt, dass derzeit die Lage noch gut sei, aber er natürlich nicht wisse, wie sich die Lage weiter entwickelt. Zum Beispiel auch beim Personal. Hier hat auch Alexander Rohde Sorgen: „Es werden Mitarbeiter in Reserve gehalten, falls viele krank werden.“ Urlaube gibt es nur noch unter Vorbehalt. „Man muss leider damit rechnen, im Ernstfall angerufen zu werden, um schnell zum Dienst zu erscheinen.“

In allen Häusern gilt ein Besuchsverbot, denn auch diese würden die Chance eröffnen, dass die Krankheit ausbricht und mitunter viele Leben kostet. „Aktuell ist es so, dass wir zwar generell Besuche verbieten, aber wir machen Ausnahmen“, schränkt Jutta Jacobsen ein. „In palliativen Fällen, also wenn Bewohner im Sterben liegen, dann dürfen die Angehörigen natürlich zu ihnen.“

Freizeitprogramm stark eingeschränkt

Doch nicht nur die Einstellung zu Besuchen und die Toleranz von Krankheitssymptomen hat sich verändert, sondern auch das Unterhaltungsprogramm. Normalerweise gibt es in beiden Häusern eine breite Palette an Aktivitäten, an denen die Bewohner teilnehmen können, doch hiermit ist bis auf Weiteres Schluss. Denn all diese würden größere Gruppenbildungen bedeuten, was man tunlichst vermeiden will: „Wir versuchen, viel Einzelbetreuung zu bieten“, erklärt Jutta Jacobsen. „Wir tun, was wir können, um ein bisschen Leben aufrecht zu erhalten. Wir haben einen kleinen Kiosk und ein Café, wo sich die Leute einen Kaffee oder etwas Süßes kaufen können.“ Dies sei wichtig, denn die älteren Menschen sollen ja nicht einkaufen gehen. Und die Angehörigen dürfen nichts mitbringen.

Auch Spaziergänge stehen momentan für die Senioren unter einem besonderen Licht: „Sie dürfen nicht in Gruppen rausgehen“, sagt Jacobsen. „Wir haben einen Innengarten, den die Bewohner einzeln nutzen können.“ Das sei für manche Bewohner sehr schlimm, denn sie würden ansonsten in größeren, festen Gruppen an die frische Luft gehen. Beim Wiederbetreten des Gebäudes müssen sich natürlich alle die Hände desinfizieren.

Große Angst habe derzeit niemand, so Alexander Rohde, aber in seinem Hause mache sich mitunter etwas Unmut breit, wie er durch die Nacherzählung einer Situation mit einer Bewohnerin klar macht: „Es sei ganz schön langweilig geworden bei uns. Das musste ich mir anhören, aber ja, die Dame hat Recht“, sagt er. „Wir haben alles reduziert.“ Doch die Problematik geht mitunter ein Stück weiter, als nur bis zur Langeweile: „Viele Bewohner verstehen es nicht, auch aufgrund des Alters und geistiger Probleme.“ So könne man an die Bewohner nur appellieren, drinnen zu bleiben, und wenn, dann nur alleine raus zu gehen. „Wenn jemand raus möchte, dann darf der auch raus“, betont Rohde. Denn Altenheime dürfen nicht abschließen und ihre Bewohner einsperren. „Wir sind und bleiben ein offenes Haus“, sagt er.

Michael Pleus erzählt, dass er versucht, den älteren Menschen die Situation auf andere Weise zu erklären: „Ich vergleiche die heutige Zeit für sie mit dem Zweiten Weltkrieg, denn die Gefahr durch den Virus ist ja eher surreal.“ Niemand könne den Virus sehen, aber „im schlimmsten Fall tötet der Virus genauso wie eine Kugel.“ Dieser Vergleich helfe, dass für manche die Gefahr realer werde.

Jutta Jacobsen, Alexander Rohde und Michel Pleus betonen unisono, wie sich alle Mitarbeiter von der Pflegekraft bis zur Leitung der Einrichtungen einsetzen, um die schwierige Zeit der Coronakrise so angenehm wie möglich zu gestalten. Rohde weist zudem darauf hin, dass die Gemeinde Ganderkesee die Senioreneinrichtungen nach Kräften unterstütze: „Die Gemeinde macht eine tolle Arbeit, wir stehen in engem Kontakt, das klappt bestens“, betont er.