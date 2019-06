Die Mutter des Kindes steht unter Tatverdacht. (Symbolbild) (Patrick Seeger/dpa)

Vermutlich in der Badewanne ist am Samstagabend ein einjähriger Junge in Ganderkesee ertrunken. Nach Angaben von Polizei und Staatsanwaltschaft Oldenburg wurde das Kind zunächst noch reanimiert und in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort jedoch. Erste Untersuchungen deuten laut Polizei darauf hin, dass das Kind ertrunken ist. Die Untersuchungen seien aber noch nicht abgeschlossen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gehen derzeit davon aus, dass es sich nicht um einen Unglücksfall, sondern eine vorsätzliche Tötung handelt. Unter Tatverdacht steht die 19 Jahre alte Mutter, die festgenommen und in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wurde. Weitere Details gaben Polizei und Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen nicht bekannt. (sei)