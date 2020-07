Bei einem Verkehrsunfall in Elmeloh sind am Dienstagvormittag zwei Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrerin eines Kleinwagens auf der Elmeloher Straße mit einem Linienbus kollidiert, der sich auf einer Ausbildungsfahrt befand. Anschließend prallte der Wagen gegen einen Zaun. Wie die Polizei mitteilte, war die Fahrerin des Kleinwagens zunächst in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, aber ansprechbar. Für die Unfallaufnahme war die Elmeloher Straße gesperrt. Weitere Informationen folgen.