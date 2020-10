Sieben erste Spatenstiche: Im Hohenbökener Moor entsteht ein Paludikultur-Versuchspolder. (INGO MÖLLERS)

Mitten auf dem Land zwischen Feldern, Wiesen und Weiden fand am Freitagnachmittag im Hohenbökener Moor der erste Spatenstich für ein neues Pilotprojekt der Kompetenzstelle Paludikultur in Kooperation mit dem Landkreis Oldenburg und der Gemeinde Ganderkesee statt. Zwei weitere Flächen sollen in Niedersachsen folgen.

Die Bagger der Firma Heino Müller arbeiten seit fast einer Woche auf dem 0,5 Hektar großen Feld, das vor einiger Zeit noch als landschaftliche Grünfläche benutzt wurde. Der Bau der ersten Paludikultur Niedersachsens soll eine von drei Pilotflächen sein. Zwei weitere Projekte sollen in den kommenden Monaten im Landkreis Cuxhaven und am Dümmer folgen.

Die Planungen laufen seit November 2018. Die Bewilligung für die Umsetzungen bekamen die Projektleitenden im Dezember vergangenen Jahres. In die Planung wurde der schon vorhandene Graben auf dem Gelände mit einbezogen. Um den ungefähr 300 Meter langen Polderdamm wird ein Ringgraben angelegt. Das hierbei gewonnene Material wird wiederum für den Damm genutzt. Neben Markierungen für den Graben und den Damm wurden auch die Rohrleitung der Be- und Entwässerung markiert.

Das Projekt hat zum Ziel, die Paludikultur als eine moor- und klimaschonende Alternative zur bisherigen land- und forstwirtschaftlichen Nutzung von Moorböden zu erproben. Denn durch die klassische Nutzung der Flächen und der damit verbundenen Torfzersetzung sei bisher ein erheblicher Treibhausgasausschuss entstanden.

Die Emissionen sollen nun im Sinne des Klimaschutzes verringert werden. Teilweise klappe es sogar, die Emissionen auf null zu reduzieren, so Colja Beyer, Ansprechpartner vom Verein Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie. Die Voraussetzungen dabei seien, dass der Wasserstand ganzjährig nahe der Bodenoberfläche gehalten und der Boden nicht gestört wird. „Durch die neue Nutzung wird der Torfkörper konserviert und die Freisetzung von Treibhausgasen minimiert“, erklärt Beyer.

Dazu werde die Fläche im Hohenbökener Moor mit Schilf und Rohrkolben bepflanzt, sodass nebenbei noch nachwachsende Rohstoffe erzeugt werden. Welche Pflanzenart besonders geeignet ist, hänge aber ganz vom Moortyp ab. So sollen auf Dauer sogar fossile Rohstoffe ersetzt werden. Auch der Schutz des Grund- und Oberflächenwassers, die Verbesserung des Lokalklimas sowie die Förderung der Artenvielfalt sollen durch Paludikulturen unterstützt werden.

Um unterschiedliche Varianten in den Messungen zu berücksichtigen, werden vier Becken neben der großen Anbaufläche in der Mitte der Anlage entstehen. Die Becken werden je zehn Mal zehn Meter messen. „Auf der großen Fläche werden wir zwei Messfelder einrichten“, berichtete Beyer. Sodass den Wissenschaftlern sechs verschiedene Messfelder Daten über die Auswirkungen auf Klima, Wasser und Artenvielfalt geben.

Das Thünen-Institut für Agrarklimaschutz wird die Treibhausgasaustausch-Messungen durchführen. Zudem werden der Fachbereich Raum- und Umweltwissenschaften der Universität Trier und das Institut für Umweltplanung der Leibniz-Universität Hannover die Veränderungen der Wasserqualität und der Artenvielfalt untersuchen. Um das Anbauverfahren kontinuierlich zu optimieren, wird das Julius-Kühn-Institut für Pflanzenbau und Bodenkunde pflanzenbauliche Daten sammeln und auswerten.

Interessant sei vor allem, ob sich die Zusammensetzung der Stoffe erheblich verändere. „Durch die Daten können wir Rückschlüsse auf die Reinigungsfähigkeit der Kulturen ziehen“, erklärte der Projektleiter des Kompetenzzentrums. Schilf sei beispielsweise dafür bekannt, dass es Abwasser reinigen könne. Aus den Rohstoffen sollen außerdem Produkte entwickelt werden. Dämmstoffe aus Rohrkolben, seien zwar noch nicht zugelassen, sollen aber in einem Pilotprojekt der Jade-Hochschule Oldenburg in ein Gebäude eingebaut werden.

Das Projekt ist bis Ende 2022 geplant. „Wir würden dann gerne ein neues Projekt beantragen, damit unsere Untersuchungen weitergehen können“, erklärte Colja Beyer.