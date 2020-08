Robert Gerling soll als neuer Klimaschutzmanager Delmenhorst als Klimamusterstadt nach vorne bringen. Jetzt lobt das Rathaus einen entsprechenden Preis aus, insgesamt 8000 Euro sollen für beispielhafte Projekte vergeben werden. (INGO MÖLLERS)

Die Relevanz des Themas „Klima- und Umweltschutz“ ist allgegenwärtig. Nicht bloß die freitags für ihre Zukunft demonstrierenden Schüler sorgen dafür, die schwerwiegenden Folgen der Erderwärmung nicht aus der öffentlichen Diskussion verschwinden zu lassen. In Delmenhorst, das sich als Klimamusterstadt profilieren möchte, gibt es einen Klimaschutzmanager. Das Rathaus will darüber hinaus in diesem Jahr zum ersten Mal einen Preis für Umweltengagement ausloben. Geeignete Vorschläge können ab Montag, 31. August, bis zum 5. Oktober eingereicht werden. Als Preisgeld werden insgesamt 8000 Euro verteilt.

Neben der Ehrung und Prämierung herausragender Anstrengungen für den Klima- und Umweltschutz soll der Preis auch als Anregung verstanden werden, sich künftig in diesem Themenfeld zu engagieren.

Mit dem Beschluss zur Klimamusterstadt hat es sich die Stadt zum Auftrag gemacht, einen Beitrag zum Schutz des Klimas und unserer Lebensgrundlagen zu leisten. Ein Baustein soll auch dieser Preis sein, welcher dann fortlaufend ausgelobt werden soll.

Aufgerufen, sich mit ihren Beiträgen zu bewerben, sind unter anderem Kindergärten, Schulen, Vereine und Verbände genauso wie ortsansässige Betriebe und Firmen sowie Einzelpersonen und Gruppen engagierter Bürger. Ebenso können Vorschläge für mögliche teilnahmeberechtigte Personen und Gruppen eingereicht werden.

Keine Vorschläge für den Klima- und Umweltschutzpreis dürfen von Dienststellen und Behörden des öffentlichen Rechts oder von politischen Parteien eingereicht werden. Wenngleich die Fraktionen im Stadtrat gerade dabei sind, sich in einem eigenen Wettbewerb in Sachen Klima- und Umweltschutz gegenseitig zu überbieten: Die SPD-Stadtratsfraktion setzt sich gerade für sogenannte Cluster-Gewerbegebiete ein, dort soll auch ein Bereich für Umwelttechnologien eingeplant werden. Die neue Delmenhorster Liste fordert, in städtischen Grünflächen ökologisch wertvolle Blühwiesen anzulegen, anstatt dort monotone Rasenflächen zu pflegen. Und vonseiten der CDU mit den Grünen gibt es einen Antrag, die Elektromobilität zu fördern. Die beiden Ratsfraktionen möchten die Installation von Wallboxes zur Aufladung von E-Autos auf Privatgrund fördern.

Ausgeschlossen von einer Bewerbung für den Delmenhorster Klima- und Umweltschutzpreis sind außerdem Leistungen, die aufgrund beruflicher oder rechtlicher Verpflichtungen erbracht wurden. Generell soll der Preis nur für laufende oder abgeschlossene Projekte mit Delmenhorster Bezug verliehen werden.

Über die Preisvergabe entscheidet ein Komitee. Diese Jury wird unter anderem aus unabhängigen Mitgliedern des Delmenhorster Rates und der Verwaltung zusammengesetzt sein. Das Preisgeld wird entsprechend der Entscheidungen des Preiskomitees verteilt. Die Preisverleihung ist für den Dienstag, 8. Dezember, 18 Uhr, in der Markthalle geplant.

Der Bewerbungsbogen sowie der Auslobungstext mit den genauen Teilnahmebedingungen sind online unter www.delmenhorst.de/klima-umweltschutz-preis abrufbar und beim Klimaschutzmanagement, Lange Straße 7-9, 3. Obergeschoss, Zimmer 304, erhältlich.

Interessierte senden ihre Bewerbung an die Stadt Delmenhorst, Stabsstelle Klimaschutzmanagement, Lange Straße 7-9, 27749 Delmenhorst.