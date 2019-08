Thomas Krizsan (Akkordeon) und Michi Schmidt (Vibrafon) sind das Little Pacific Orchestra, das am Donnerstag, 29. August, im Rahmen des Gartenkultur-Musikfestivals in der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor zu erleben ist. (The Little Pacific Orchestra)

Ganderkesee-Schönemoor. Wenn geschlagene Klangstäbe auf durchschlagende Zungen treffen, dann ist das Little Pacific Orchestra in Aktion. Als solches präsentieren der Akkordeonist Thomas Krizsan und der Vibrafonist Michi Schmidt Weltmusik zwischen brasilianischen Klängen, amerikanischem Jazz und afrikanischem Spirit – verknüpft mit europäischer Musikkultur. Am Donnerstag, 29. August, um 19 Uhr ist das Duo im Rahmen des Gartenklutur-Musikfestivals in der St.-Katharinen-Kirche in Schönemoor zu erleben.

Schon bei den Konzerten mit Jazztrompeter Uli Beckerhoff hat sich die St.-Katharinen-Kirche als gut geeigneter Klangraum für Jazzkonzerte erwiesen. Das Little Pacific Orchestra wird dem mittelalterlichen Gemäuer nun eine weitere Klangfarbe hinzufügen. Die beiden Musiker bringen Inspirationen und einen großen Erfahrungsschatz aus Jazz, Latin und Folk mit und haben zudem ein großes Herz für die Improvisation, heißt es in der Ankündigung. Der Mix verschiedener Weltmusikstile und der spezielle Klang von Akkordeon und Vibrafon – hin und wieder mit einem Tupfer Percussion – lasse dabei Eigenes entstehen. „Das Akkordeon ist mein Tor zur Welt. Wie einem alten Transistorradio lausche ich seinen Geschichten, die in fernen Ländern spielen. Und die mir etwas aus meiner Geschichte erzählen. Von den Jazz-Platten meines Vaters, von einer aufregenden Schifffahrt mit Äquatortaufe, von Trauer und Schmerz, von Sehnsucht nach der Ferne, von aufregenden Reisen über die höchsten Berge Lateinamerikas“, sagt Thomas Krizsan.

Er stammt aus „Bolimania“, vereint in sich also Wurzeln aus Bolivien und Rumänien. Sein Vater kommt aus Transsylvanien, seine Mutter aus der Andenregion. Auf seiner Irrfahrt über das Meer erhielt er die Äquator-Taufe vor den Küsten Französisch-Guayanas. Seit seine Mutter ihm den Akkordeonklang in die Wiege legte, liebt er die schwarz-weiße Welt der Tasten. 1997 gründete er die Gruppe Siembra, die sich speziell der lateinamerikanischen Folklore verschrieb. Freunde französischer Chansons kennen Krizsan etwa daher, weil er mit der Flötistin und Sängerin Claudia Giese seit 17 Jahren auch als Duo Pigalle unterwegs ist. Und auch bei Pago Balkes Zollhausboys, die im November in Wildeshausen zu erleben sind, ist er mit von der Partie.

Cuica und Eierschneider

Sein Instrumentalpartner Michi Schmidt ist Jazz-Musiker mit perkussivem Hintergrund. „Er quiekt mit der Cuica, schwingt seltsame Schläuche, lässt das Meer rauschen und die Regentropfen plätschern, er zwitschert mit Vogelstimmen, spricht durch die Trommel, lässt Donner grollen und Löwen brüllen – und wenn er dann noch den Eierschneider und die Fahrradklingel einsetzt, bleibt kein Auge trocken“, heißt es in der Selbstdarstellung des Duos. Mit viel Humor und vollem Ernst hämmere er bereits seit der Kindheit auf alle erdenklichen Gegenständen ein.

Inzwischen habe er eine Vielzahl an Instrumenten gesammelt, die das Gehämmere in erstaunliche Klänge verwandeln würden. Auch wenn sein musikalischer Schwerpunkt nach wie vor in der traditionellen brasilianischen Musik liegt, beherrscht der multikulturell interessierte Musiker über 60 Perkussions-Klangfarben. Während seiner Arbeit als Solist in diversen Jazz-Formationen überzeugten neben seinem virtuosen und ausdrucksstarken Spiel besonders seine eigenen stilübergreifenden Kompositionen, heißt es.

Mit Ohren wie ein Luchs und großer Empathie reagiert er dabei äußerst sensibel auf seine musizierenden Gegenüber, greift ihre Geschichten auf, und lässt neue entstehen, mal wild, mal sanft, mal feurig, mal melancholisch. Und dabei entstehen im besten Fall jene klingende Welten, die das Publikum mitreißen und verzaubern und aus einem Konzert ein besonderes Erlebnis machen.



Der Eintritt kostet zehn Euro im Vorverkauf und 12,50 Euro an der Abendkasse. Tickets gibt es im Kulturhaus Müller oder unter der Rufnummer 0 42 22 / 80 65 50.