Kohlenmonoxid in Werkstatt

Kerstin Bendix-Karsten

Weil aus einer mobilen Gasheizung in einer Wildeshauser Werkstatt Gas ausgetreten ist, kam es am Dienstag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr. Fünf Menschen wurden vorsorglich in Krankenhäuser gebracht.