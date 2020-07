Bei einem Verkehrsunfall auf der Stedinger Straße sind am Mittwochmorgen zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte eine 48-jährige Ganderkeseerin gegen 7.30 Uhr von der Weberstraße kommend die Stedinger Straße bei Grünlicht in Richtung Norwollestraße überqueren. Eine 30-jährige Autofahrerin aus Delmenhorst übersah das Rotlicht ihrer Ampel und fuhr von der Stedinger Straße in den Kreuzungsbereich ein. Bei der Kollision erlitten der sechsjährige Sohn der Unfallverursacherin sowie die Frau aus Ganderkesee leichte Verletzungen. Der Junge wurde zur weiteren Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Beamten schätzten den entstandenen Schaden auf rund 7000 Euro. Für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste die Nordwollestraße in Richtung Weberstraße zeitweise gesperrt werden.