Mit hydraulischem Gerät musste die Feuerwehr Wildeshausen die schwer verletzte Fahrerin aus ihrem Wagen befreien. (Feuerwehr Wildeshausen)

Eine 75-jährige Autofahrerin aus der Gemeinde Dötlingen ist am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Visbeker Straße in Wildeshausen schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei wollte ein 25-jähriger Autofahrer gegen 21 Uhr kurz nach dem Ortsausgang auf der Fahrbahn wenden, um zurück nach Wildeshausen zu fahren. Dabei achtete er nicht auf den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug der 75-Jährigen, die auf der Visbeker Straße Richtung Wildeshausen unterwegs war. Bei der Kollision wurde die Frau in ihrem Fahrzeug eingeklemmt, sodass Einsatzkräfte der Feuerwehr Wildeshausen sie mit hydraulischem Gerät aus dem Wrack befreien mussten. Neben der schwer verletzten 75-Jährigen wurde eine 24-jährige Beifahrerin im Wagen des Unfallverursachers leicht verletzt. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Unfalls dauern noch an. Zum Sachschaden machten die Beamten keine Angaben.