Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend in Hude sind drei junge Männer leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war ein 19-Jähriger aus dem Landkreis Wesermarsch gegen 22 Uhr mit seinem Wagen auf der Straße 'Im Dorf' unterwegs, als es während der Fahrt zu einem Defekt an einem Reifen kam. Dadurch geriet das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der 19-jährige Fahrer wie auch seine zwei 17-jährigen Mitfahrer, beide wohnhaft in Delmenhorst, erlitten leichte Verletzungen. Der Kleinwagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000 Euro.