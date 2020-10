Rund 5000 Euro Sachschaden ist am Montag bei einem Verkehrsunfall in Groß Ippener entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 86-jährige Autofahrerin aus Harpstedt gegen 12 Uhr auf der Straße In der Heide und wollte nach rechts in die Straße Schulmoor abbiegen. Dabei übersah sie einen von rechts kommenden 57-jährigen Autofahrer, der mit seinem Wagen von der Straße Schulmoor in die Straße In der Heide abbiegen wollte.