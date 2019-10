Kommt Zeit, kommt Naht

Messebesucher können bei der "Handmade" nicht nur Wolle, Knöpfe, Stoffe und Schmuck kaufen, sondern auch das Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur besuchen. (INGO MÖLLERS)

Alle Handarbeits- und „Do-it-yourself“-Fans haben Grund zur Freude: Die Handmade-Messe für kreatives Gestalten macht zum zehnten Mal Halt in Delmenhorst und versorgt Besucher mit Materialien, Ideen und Austauschmöglichkeiten zu allen schöpferischen Freizeitbeschäftigungen. Sonnabend und Sonntag, 26. und 27. Oktober, finden Fans sowie Neugierige alles rund um den Hobbybedarf auf dem Gelände der ehemaligen Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei.

Aber auch für das auf dem Nordwolle-Gelände beheimatete Nordwestdeutsche Museum für Industriekultur ist die Kreativmesse ein Highlight. Denn das Museum öffnet am Ausstellungswochende seine Türen für alle Messebesucher. „Die Besucher erhalten an den Kassen der Messe ein Bändchen, mit dem sie auch in unser Museum kommen“, erklärt Museumsmitarbeiterin Regina Reinert.

Etwa 7500 Besucher fanden im vergangenen Jahr ihren Weg zur Messe – eine Zahl, die laut Reinert dieses Jahr ebenfalls erwartet wird. „Die Veranstaltung ist sehr beliebt, es gibt viele Stammkunden“, berichtet sie. Die Messe sorge für einen wahren Besucherstrom ins Museum. „Durch die Messe lernen viele Menschen unser Museum kennen“, freut Reinert sich. Sie findet auch, dass die Fachhändler und Kunsthandwerker der Messe mit ihren Stoffen und Wollen sehr gut ins Nordwolle-Gelände passen.

Die Besucher haben bei den etwa 80 Ausstellern einiges zu entdecken. Sowohl im ehemaligen Turbinenhaus als auch in der Nadelsetzerei werden an den Ständen Wolle, Knöpfe, Stoffe, Schmuck und kulinarische Besonderheiten geboten. Wer außerdem etwas über die frühere Fabrikanlage erfahren möchte, wählt als Weg zwischen den beiden Räumlichkeiten einen Museumsrundgang, der ebenfalls im Eintrittspreis enthalten ist.

Darüber hinaus sind im Veranstaltungshaus Commedia und der Volkshochschule Delmenhorst weitere Aussteller der Messe zu finden, somit wird das gesamte Nordwolle-Gelände einbezogen. In allen vier Veranstaltungshäusern befinden sich gastronomische Angebote und Sitzgelegenheiten zum Verweilen, teilt der Veranstalter mit. Nicht nur die persönlichen Materialpalette kann erweitert werden, laut Ankündigung gibt es bei der Handmade außerdem zahlreiche Gelegenheiten zum Lernen und Austauschen.

Viele Ausstellende bieten direkt am Stand oder auf besonderen Aktionsflächen Workshops und Kurse für Interessierte an. Unter anderem werden die Kunst des Kettenstrickens mit Draht, die Arbeit mit finnischen Papiergarnen oder das Bedrucken von Textilien und Papier demonstriert.

Im Frühjahr 2020 kommen Bastelfreunde in Delmenhorst ebenfalls auf ihre Kosten. Nach fünf Jahren in Braunschweig wagt sich der Handmade-Designmarkt „Herzensdinge“ an neue Standorte. Am 14. und 15. März 2020 findet der Markt zum ersten Mal im 1920 errichteten Wolllager der Norddeutschen Wollkämmerei Commedia statt. Es kommen jede Menge Designer, Kreativ-Köpfe, junge Labels und Unikatliebhaber zusammen, um ihre Herzensdinge an den Mann und an die Frau zu bringen. Die Palette der selbstgemachten Dinge reiche von Schmuck jeder Art, Gürteln, Taschen, Tücher und Schals über Stempel, Papierarbeiten, Postkarten, gerahmten Bildern und Fotografien bis hin zur Kleidung für Babys, Kinder und Erwachsene, heißt es von Seiten des Veranstalters.

Die Handmade-Messe hat am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Parkmöglichkeiten stehen kostenlos direkt vor Ort zur Verfügung. Der Eintritt kostet für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt unter anderem für Schüler, Studenten und Mitglieder der Patchwork-Gilde vier Euro, das Zwei-Tage-Ticket gibt es für sechs Euro. Für Kinder bis 14 Jahren ist der Eintrittfrei. Ab 14 Uhr haben gilt die "Happy Hour": Durch spezielle Coupons zahlen Besucherpaare nur den Eintritt für eine Person. Das Mitführen von Tieren ist nicht gestattet.