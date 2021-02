Wie bereits zwei Fachausschüsse in der vergangenen Woche kam am Mittwoch auch der Delmenhorster Rat im Hybridmodus zusammen. Einige Politiker verfolgten die Sitzung live in der Markthalle, andere waren digital zugeschaltet. (Ingo Möllers)

Leere Stühle in der Markthalle, über die Hälfte der Mitglieder des Stadtrates war der Ratssitzung ferngeblieben – aber nicht abwesend. Alles lief planmäßig, zumindest die ersten Minuten. Nach einem ersten Test in der vorvergangenen Woche, Sitzungen auch online zu übertragen, konnten vergangenen Dienstag und Mittwoch bereits die Sitzungen zweier Fachausschüsse sowohl in der Markthalle live besucht als auch vom heimischen Computer aus verfolgt werden. In diesen sogenannten Hybridmodus war auch die Zusammenkunft des Stadtrats an diesem Mittwoch gestellt. Wahlweise war es den Kommunalpolitikern möglich, entweder in der Markthalle präsent zu sein oder sich von zu Hause digital dazuzuschalten. Dadurch sollte ein besonders üppiger Abstand zwischen den Präsenzteilnehmern gewährleistet werden. Auch der Einwohnerschaft waren beide Möglichkeiten der Teilnahme angeboten worden.

Noch vor Sitzungseröffnung hatte Oberbürgermeister Axel Jahnz das Wort ergriffen. Er erinnerte an den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz vor 76 Jahren. Regelmäßig am 27. Januar wird mit dem internationalen Holocaust-Gedenktag daran erinnert, dass damals Soldaten der Roten Armee die Überlebenden des größten Vernichtungslagers des NS-Regimes befreiten. In Delmenhorst habe es regelmäßig zu diesem Gedenktag eine Veranstaltung gegeben. Diese sei nur coronabedingt dieses Jahr abgesagt worden. Jahnz nutzte nun die Ratssitzung und mahnte, es solle immer an die Menschen gedacht werden, die ihr Leben in der damaligen Zeit verloren haben. „Damals ging es nicht um Leben, für diese Menschen ging es nur um den Tod.“ Jahnz sagte, dass das „nie vergessen“ werden dürfe und bat die in der Markthalle Versammelten, sich in Gedenken an die Opfer von ihren Plätzen zu erheben.

Als die Ratsvorsitzende Annette Kolley in die Tagesordnung einsteigen wollte, gab es Unruhe unter den Anwesenden. Zu den Spielregeln der Hybridsitzungen gehört es, dass sämtliche Ratsmitglieder, die die Sitzung online verfolgen, sich per Web-Kamera zeigen müssen. Bei drei Ratsmitgliedern konnte die Anwesenheit aber nicht festgestellt werden, ihre Einblendungen blieben schwarz. Offenbar gab es seitens des Technikanbieters ein Limit für Bildübertragungen, das Maß erlaubter 25 Gesichter war überschritten. Weil sich wegen dieses technischen Mankos niemand von der Sitzung ausschließen lassen wollte, kam es zu einer Sitzungsunterbrechung. Damit einige Ratsmitglieder in den Präsenzstatus wechseln konnten, um Kameraplätze freizumachen, mussten einige Gäste die Markthalle wegen der dort geltenden maximalen Belegung verlassen.

Axel Jahnz ergriff nach der Unterbrechung erneut das Wort: Er dankte allen Beteiligten für ihre Geduld. Es gebe noch Anlaufschwierigkeiten bei der Einführung des Hybridverfahrens für Sitzungen: „Man arbeite aber daran.“

Die nächste Panne folgte auf dem Fuße, offenbar lagen den Online-Teilnehmern andere Antragsvorlagen vor als den Präsenzteilnehmern. Die waren mit aktuellen Tischvorlagen ausgestattet. Es blieb der Ratsvorsitzenden im weiteren Verlauf nur übrig, die Anträge vor der jeweiligen Abstimmung zu verlesen.c

Über die weiteren Beratungen des Stadtrats berichten wir in unserer Sonnabend-Ausgabe.