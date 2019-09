Stoßen mit Orangensaft auf 40 Jahre Ganderkeseer Wochenmarkt an (von links): Wirtschaftsförderin Christa Linnemann, Bürgermeisterin Alice Gerken sowie die Marktbeschicker Stefan Bruns, Helga Matschinski und Helga Kranz, deren Familien seit der ersten Stunde auf dem Wochenmarkt vertreten sind. (INGO MöLLERS)

„Ich kenne hier mindestens jeden Zweiten“, sagt Bürgermeisterin Alice Gerken. Für sie persönlich sei der Ganderkeseer Wochenmarkt das „Kommunikationszentrum am Freitagnachmittag“. Am vergangenen Freitag nun besuchten sie und Wirtschaftsförderin Christa Linnemann den Markt mit einem ganz besonderen Anliegen. In diesem Monat feiert das „Frischezentrum“ nämlich sein 40-jähriges Bestehen.

Von den zehn Kaufleuten, die Woche für Woche ihre Produkte auf dem Marktplatz anbieten, sind noch drei Familien der „ersten Stunde“ dabei: Die Bergedorfer Stefan und Kirsten Bruns betreiben ihren Stand mit Blumen, Obst, Gemüse und selbst gemachten Nudeln bereits in der dritten Generation. Helga Matschinski (Obst), die aus Oldenburg anreist, ist in zweiter Generation dabei, dritte im Bunde ist Helga Kranz, die Eier und Nudeln anbietet. Andere Kaufleute, die nach und nach hinzugekommen sind, nehmen teilweise weitere Anfahrtswege in Kauf, wie etwa der Fleischer, der aus Bassum kommt, ein Fischhändler aus Lohne oder der Blumenhändler aus Twistringen.

Gerade in den vergangenen Monaten sei die Nachfrage nach regionalen Produkten wieder deutlich gestiegen, insbesondere auch bei jungen Leuten, berichten die Marktkaufleute übereinstimmend. Denn zwischendurch habe es durch die Konkurrenz der großen Verbrauchermärkte auch „magere Jahre“ gegeben. Aber auch heute noch würden Stammkunden den größten Teil der Käuferschaft ausmachen.

Gestartet ist der Ganderkeseer Wochenmarkt am 21. September 1979 – damals noch auf dem Parkplatz neben dem Rathaus, also dem Gebäude, in dem inzwischen die Regio-VHS untergebracht ist. Zwölf Marktbeschicker konnten der damalige Bürgermeister Helmut Denker, Gemeindedirektor Gerold Sprung sowie Michael Kleinert aus der Verwaltung am Eröffnungstag begrüßen. Viel mehr hätten die Initiatoren auf dem kleinen Platz übrigens auch gar nicht unterbringen können. Für den Platz am Rathaus hatten sich die Verantwortlichen damals deshalb entscheiden, weil die Rathaus-Bediensteten ab Mittag Feierabend hatten und das Areal am Nachmittag nicht mehr benötigt wurde. Zudem war die Fläche gepflastert und verfügte über Stromanschlüsse, Abflussleitungen und sanitäre Einrichtungen.

Viele Verhandlungen vor dem Start

Die Initiative, einen Wochenmarkt einzurichten, hatte die SPD-Ortsgruppe Süd bereits im Juni 1978 gestartet, als sie sich mit dieser Idee an den Vorstand des Ortsvereins wandte. Im Anschluss seien zahlreiche Verhandlungen und Gespräche der Gemeindeverwaltung und Ratsausschüsse mit Behörden, Ämtern und Interessenten notwendig gewesen, um schließlich zur Einrichtung des Ganderkeseer Wochenmarktes zu kommen, berichtete der DELMENHORSTER KURIER am 22. September 1979.

Am 13. September 1985 zogen die Marktbeschicker dann erstmals auf den damals neu errichteten Marktplatz an der Rathausstraße um. „Seitdem war es den Marktleuten immer wichtig, auf diesem Platz zu bleiben“, erklärte Gerken am Freitag. So habe die Verwaltung zwischenzeitlich mehrfach Überlegungen angestellt, den Wochenmarkt räumlich zu verlegen, was aber nie die Zustimmung der Händler gefunden habe.

Die Bürgermeisterin nahm das Jubiläum zum Anlass, um sämtliche Marktkaufleute zu einem gemeinsamen Dankeschön-Abendessen ins Atlas-Airfield-Restaurant einzuladen. Dabei soll es aber nicht nur um die Rückschau auf die vergangenen 40 Jahre gehen, sondern auch um die weitere Zukunft: „Unsere Idee ist, ein gemeinsames Logo zu entwickeln, um den Wochenmarkt besser bewerben und ihn künftig noch weiter beleben zu können“, erklärte Wirtschaftsförderin Christa Linnemann.