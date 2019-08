Carla Linné und Jörg Jacobi spielten unter anderem die "Gavotta die S.M.C." von Leopold I., eine seiner 18 Balletsuiten. (Ingo Möllers)

Der Titel deutete es schon an: Es ging an diesem Mittwoch um Ausgelassenheit, um gute Laune, um Tanz. Und Tiere. „Musketiere und andere schräge Vögel“ war der sechste Teil der Sommerkonzerte betitelt, die in diesem Jahr unter dem Motto „Gott und die Welt!“ zu einer musikalischen Reise rund um den Globus in die Stadtkirche laden. Carla Linné (Barockvioline) und Stadtkirchenkantor Jörg Jacobi hielten dieses Mal in Österreich, am Hof von Leopold I. (1640-1705), Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, König in Germanien und Ungarn und Böhmen und Kroatien und Slawonien. Und ein großer Freund und Förderer der Künste, selbst ein wirklich guter Musiker und Komponist.

Es gab also die Musik des Hofes. Und es gab auch die Musik des Kaisers zu hören. Zum Beispiel die wirklich belebend wirkende „Gavotta die S.M.C.“, eine beschwingte Festmusik mit großem Aufforderungscharakter. Obwohl es sich für einen Kaiser eigentlich nicht schickte, Künstler zu sein, komponierte er laut Jacobi rund 600 Stücke. Aber er war auch Imperiumslenker, focht seine Konflikte mit Frankreich und – erfolgreich – mit dem Osmanischen Reich aus, weshalb ihn seine Untertanen auch Türkenpoldl nannten.

Es gab übrigens noch ein zweites Stück vom Kaiser, die „Ciaconna die S.M.C.“: eine traumhafte Melodie. Carla Linné, die übrigens auch schon als Barocktänzerin in dieser Sommer-Welttournee in der Stadtkirche zu sehen gewesen ist, spielte das Stück so voller Hingabe, dass ein Großteil des Publikums dahin schmolz. So galt für die „Ciaconna“, was Jörg Jacobi in seiner wie immer anekdoten- wie kenntnisreichen Anmoderation über die Violin-Sonate „Der Schutzengel“ von Heinrich Ignaz von Biber (1644-1704) sagte: „ein außergewöhnlich schönes Stück“.

Wobei sich nunmehr fast automatisch die Frage aufdrängt, wo denn die titulierte Fauna zu finden ist. Nun, da tauchte sie zum Beispiel in der Überleitung von Jacobi von einem Poglietto-Stück zum „Schutzengel“, als Quasi-gefiederter Freund. Da war Jacobi selbst der heiter-ausgelassenen Stimmung der Musik erlegen und blödelte ein wenig herum. Aber Tiere gab es, gleich zu Beginn des Abends präsentierte Carla Linné sozusagen einen ganzen Tiergarten auf ihrer Violine (was irgendwie bei der Namensgleichheit zum berühmten Biologen Carl von Linné sowas von passte). In der „Sonata representativa“ eben von Biber (noch so ein sprechender Name an diesem Abend) – in dieser „Sonata“ vertonte er die Nachtigall, und die Violinistin ließ ihr Instrument tirilieren. Beim CuCu, dem Kuckuck, wechselten sich die beiden Musiker mit der Intonation des onomatopoetischen Namens des Vogels gar ab. Der Frosch schließlich quakte und rülpste, und Zuschauer glucksten vor Freude, weil Carla Linné die Katze auf ihrem Instrument so herrlich miauen ließ. Und zum Schluss kam das: „Musketier“, „ein Scherz, ein österreichischer“, sagte Jacobi.

Zwei der Vögel kehrten dann im Programm noch einmal zurück, zum einen der Kuckuck in der „Capriccio sopra il Cù cù“ von Johann Caspar Kerll (1627-1693). Und die Nachtigall gab es erneut, nämlich in Jacobis Cembalo-Solopart, der „Aria bizzaria del Rossignolo. Imitatione del medesimo Ucello“ von Alessandro Poglietti, der 1683 starb. Der Komponist hatte diese Musik seinem Kaiser zur Hochzeit geschenkt. „Aber die Nachtigall klingt nicht verliebt in diesem Stück – eher wie auf Droge“, sagte Jacobi. Zwar hatte diese Arie nichts Psychedelisches, aber der Komponist ließ den Vogel sinnbildlich wild durch die Luft wirbeln, zumindest in Anbetracht der geforderten Virtuosität, die Jacobi mit höchster Präzision auf den Punkt umsetzte. Das war großes Tastentennis, quasi. Das fanden übrigens auch die Stadtkirchenbesucher, die auch noch eine Zugabe bekamen, nämlich einen Vorgeschmack auf die kommende Woche, wenn die Sommerkonzerte enden, und zwar in Italiens Hauptstadt Rom.



Letzter Stopp auf der musikalischen Weltreise ist Italien, Titel des Konzerts am Mittwoch, 14. August, ist "Festa alla Romana". Es spielt das Calliope-Vokalensemble mit Ulrike Kraft (Sopran), Ulf Zastrau (Altus), Claude Rosset (Tenor), Jörg Jacobi (Bass), Margit Schultheiß (Barockharfe), Susanne Peuker (Theorbe), Claas Behrend Harders (Viola da Gamba) und Klaus Westermann (Orgel & Cembalo). Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist, wie immer, frei.