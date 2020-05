Zhe Wang an der ersten von vier Stationen der Video-Installation "Watch Me", ihrer ersten Einzelausstellung. (INGO MÖLLERS)

Die junge Frau sucht etwas. Als misstraue sie der Wohnung, die so weiß, so karg, so „Airbnb“ zu sein scheint. Sie schaut in Schränke, unters Bett, hinter den Spiegel, in den Spiegel. Paranoia? Vielleicht. Oder eher: wahrscheinlich. Zumindest scheint alles in der dritten, einem klitzekleinen Kino nachempfundenen, Station dieser vierteiligen Videoinstallation so. zu sehen ist sie ab Sonntag in der Remise der Städtischen Galerie Haus Coburg. Das, was dort läuft, heißt „Watch Me“, inszeniert hat es Zhe Wang, eine junge chinesische Künstlerin, die mit dem Karin-Hollweg-Preis auch eine Einzelausstellung gewann. Galerie-Chefin Annett Reckert bot ihr die Remise an – und sie griff zu. Das kleine Nebenhaus eignet sich exzellent für Video-Kunst.

„Watch Me“ ist Zhe Wangs erste institutionelle Einzelausstellung“, erzählte Aneta Palenga, wissenschaftliche Mitarbeiterin der Galerie. „Und sie hat diese Arbeit direkt auf das Gebäude zugeschnitten.“ Die Geschichte beginnt direkt hinter dem Eingang, wo eine Silhouette an der Wand quasi das erste Kapitel ist. „Eine Autorin kommt in eine fremde Stadt. Sie mietet ein Apartment. Allein in der Wohnung fühlt sich die junge Frau von der ersten Sekunde an beobachtet“, heißt es in der Einladung. An der Wand hängen kleine Daumenkinos, die aber, wegen Corona, nun gar nicht einfach abgenommen werden dürfen. Und auch Station zwei ist coronabedingt lahm gelegt. Die Virtual-Reality-Brillen dürfen ja nicht ohne Weiteres berührt werden. Zumindest bei Station drei und vier ist alles anders. Und ob es sich nun wirklich nur um Paranoia handelt oder ob hinter dem Ganzen mehr steckt, das wird in Station vier aufgelöst.

Betrachter müssen Zeit mitbringen

Die Videoarbeit ist auch ein bewusster Kontrast zur Ausstellung „Fly“ im Haupthaus, in der es ja viele gezeichnete Blätter, viel Flachware also, wie Museumsleute sagen, zu entdecken gibt. Allerdings sollte der Besucher sich für „Watch Me“ Zeit nehmen, 50 Minuten dauert der Film. Zu sehen ist dabei übrigens nicht die Künstlerin selbst, sondern eine Schauspielerin. Und zwischenzeitlich schüttelt sie ihre Paranoia auch ab, entspannt etwas, frischt sich mit einer Dusche auf. Trotzdem: Der Film hat etwas Beunruhigendes.

Zhe Wang, 1988 in Jiangsu, China, geboren, wurde 2018 mit dem Karin-Hollweg-Preis ausgezeichnet. Die Meisterschülerin der Hochschule für Künste Bremen (HfK) hatte die Jury, in der auch Haus-Coburg-Chefin Annett Reckert sitzt, mit ihrer Videoarbeit „My Working Parents“ überzeugt. „Watch Me“ wird folgerichtig auch gefördert von der Karin-und-Uwe-Hollweg-Stiftung sowie vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur. Die Drei-Kanal-Videoinstallation ist ebenfalls bis zum 20. September zu sehen.