Janna Tjardes steht in der Selbsthilfekontaktstelle als Ansprechpartnerin zur Verfügung. (Martin Siemer)

Seit gut 20 Jahren gibt es im Landkreis Oldenburg die Selbsthilfekontaktstelle. Bislang war dieses Beratungs- und Koordinierungsangebot bei Rita Rockel, Behindertenbeauftragte des Landkreises, angesiedelt. Seit dem 1. September fällt die Selbsthilfekontaktstelle nun in den Aufgabenbereich der Freiwilligenagentur Wildeshausen Misch-Mit. Janna Tjardes (25) ist die neue Ansprechpartnerin für die Selbsthilfegruppen aus dem Landkreis. Derzeit erfolgt ein fließender Übergang der Aufgaben von Rita Rockel. Dabei sind unter anderem auch Datenschutzvorgaben zu berücksichtigen.

Rockel hatte zuvor bereits gut 30 Selbsthilfegruppen im Landkreis angeschrieben und über den Wechsel informiert. Doch auch in der Übergangsphase ist die kontinuierliche Unterstützung der Selbsthilfegruppen gewährleistet. „Die Arbeit dieser Selbsthilfegruppen ist ungemein wichtig“, betont Christiana Dölemeyer vom Amt für Teilhabe und Soziale Sicherung beim Landkreis. Immerhin gibt es bundesweit bis zu 100 000 Selbsthilfegruppen, in denen etwa 3,5 Millionen Menschen organisiert sind.

Das Spektrum reicht von psychischen Erkrankungen wie Depressionen oder Angstzuständen über Schlaganfall- und Rheumagruppen bis hin zu Angehörigen von demenziell erkrankten Menschen. So sind die Gruppen auch ein Bestandteil der medizinischen Therapie. Und immer mehr Menschen suchen Hilfe in einer dieser Selbsthilfegruppen. Dabei tauschen sich die Teilnehmer miteinander aus, geben sich Rat und Unterstützung. „Vielfach wird in diesen Gruppen aber nicht nur die Erkrankung thematisiert, sondern es werden auch gemeinsame Freizeitaktivitäten unternommen“, weiß Rita Rockel aus ihrer langjährigen Arbeit.

Die Selbsthilfekontaktstelle koordiniert die örtlichen Gruppen, hilft beim Aufbau neuer Angebote und vermittelt und und berät Interessierte. Finanziert wird das neue Beratungsangebot der Freiwilligenagentur durch die Gesetzlichen Krankenkassen und das Land Niedersachsen. Der Landkreis Oldenburg gewährte einen einmaligen Ausstattungszuschuss von bis zu 10 000 Euro und trägt über einen Zeitraum von drei Jahren einen jährlichen Sachmittelzuschuss in Höhe von 4000 Euro. Der Kreistag hatte im vergangenen Jahr die Einrichtung der neuen Kontaktstelle beschlossen, aufgrund der Corona-Pandemie hatte sich die Umsetzung jedoch verzögert.

Janna Tjardes, die aus Wittmund stammt und in Hamburg Soziale Arbeit studiert hat, möchte an die erfolgreiche Arbeit von Rita Rockel anknüpfen und diese kontinuierlich ausbauen. Dazu erstellt sie zurzeit eine Datenbank mit den Informationen zu den vorhandenen Selbsthilfegruppen. Zudem haben die Gruppen die Möglichkeit, sich auf der Website der Kontaktstelle zu präsentieren. „Wer das nicht möchte, weil es ja doch sensible Themen sind, für den stehe ich dann als Ansprechpartnerin und Vermittlerin zur Verfügung“, sagt Tjardes. Auch Interessierte, die selbst eine Gruppe gründen möchten, finden Rat und Unterstützung.

Erreichbar ist Tjardes in der Freiwilligenagentur Misch-mit am Mühlendamm 1 in Wildeshausen montags, mittwochs und donnerstags von 10 bis 12 Uhr sowie dienstags von 16 bis 18 Uhr. Termine außerhalb dieser Zeiten können unter Telefon 0 44 31 / 7 09 75 85 abgesprochen werden.