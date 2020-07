Felderbsen ersetzen Sojaschrot aus Südamerika, was den den Regenwald schützt und die CO₂-Bilanz verbessert. (Ingo Möllers)

Delmenhorst. Stress ist doof. Das denken wohl die meisten. Aber nicht nur für Menschen ist Stress schädlich, sondern auch für Pflanzen. Und wie kann bei Pflanzen Stress aussehen? Sie sterben ab oder werden krank und anfällig für Schädlinge. Dies kann zum Beispiel durch einen Mangel an Wasser geschehen. Wenn die Wurzeln eines Baumes in ausgetrockneten, nährstoffarmen Sand reichen, stresst ihn das. Doch inzwischen geht es vielen Pflanzen genauso, denn durch den Klimawandel und die Erderwärmung sind die Böden zu trocken, der Grundwasserspiegel liegt zu tief. „Viele Menschen denken, dass es jetzt viel geregnet hat und alles wieder in Ordnung ist, aber das ist nicht so. Wir bräuchten noch viel mehr Regen, um den Grundwasserspiegel zu heben“, sagt Helmut Blauth, Einrichtungsleiter des Gut Dauelsberg. Deshalb ist der Klimawandel ein sehr aktuelles Thema für ihn, das er gern auf der Agenda der Menschen sehen möchte.

Auf dem Gut Dauelsberg will man nun verhindern, dass die Pflanzenwelt am Wassermangel beziehungsweise am Klimawandel im Allgemeinen zugrunde geht, wie Blauth berichtet. Zumal man dort die Ernteerträge erhalten möchte. Für einen eigens angeschafften sogenannten Großregner wird Wasser aus der Bäke gepumpt. Dieser verteilt dann rund 70 000 Liter Wasser pro Stunde auf den Flächen, sodass Kartoffeln, Mais, Getreide und das Grünland genug Wasser bekommen. In diesem Jahr wurden bereits etwa 100 Liter pro Quadratmeter gepumpt, das ergibt eine Million Liter pro Hektar.

„Die Beregnung ersetzt niemals den natürlichen Niederschlag, es kann immer nur eine Ergänzung sein“, sagt Blauth. Aber ohne geht es nicht: „Der Ertragsunterschied zur nicht beregneten Fläche beträgt bis zu 50 Prozent. In diesem Frühjahr wurde schon sehr viel beregnet. Der Aufwand ist jedoch hoch. Wir benötigen aber das Futter unbedingt für unsere Viehhaltung.“ Natürlich könne nur Wasser aus der Bäke gepumpt werden, solange diese auch fließt. Schließlich soll sie nicht ausgetrocknet werden. „Aber das kann eigentlich gar nicht passieren. Wenn die Bäke erst einmal trocken fällt, ist eh alles zu spät“, sagt Blauth und ergänzt: „Wir pumpen ja nur ab, was sonst in die Nordsee fließen würde. Und dort steigt der Meeresspiegel. Wir führen das Wasser dem Grundwasser zu.“

Zudem sei es für das Gut Dauelsberg wichtig, Früchte anzubauen, die mit hohen Temperaturen und weniger Wasser auskommen. „Wir bauen wieder Winterroggen an. Der wurzelt tief und benötigt weniger Wasser als der Winterweizen. Dauelsberg verfügt über Flächen, die sehr feucht sind und einen guten Wasservorrat haben. Da wachsen dann Sommergerste und der Weizen“, erzählt Blauth. Und weiter: „Wir bauen viele verschiedene Fruchtarten an, um das Risiko zu minimieren: Kartoffeln, Silomais, Winterroggen, Wintertriticale, Wintergerste, Sommergerste, Winterweizen und Felderbsen. Für die Bienen und andere Insekten stellen wir Brache mit bienenfreundlicher Ansaat zur Verfügung.“ Im Herbst werden Zwischenfrüchte angebaut.

Mit Insektenweiden auf Brachflächen engagiert sich das Gut Dauelsberg auch beim Thema Artenvielfalt. (INGO MOELLERS)

Das Futter für die Schweine wird selbst hergestellt. Dafür werden die Felderbsen angebaut. Denn so wird weniger Sojaschrot aus Südamerika benötigt. Das schützt den Regenwald und senkt die CO₂-Bilanz. „Unsere Rinder sind fast alle im Sommer auf der Ganztagsweide. So ist unser Grünland für Insekten und viele andere Tiere interessant, das fördert das Tierwohl“, erklärt Blauth. „Wir betreiben keine Biolandwirtschaft, weil wir dann nicht beregnen dürften. Unser Boden ist sehr leicht und benötigt zusätzliche Nährstoffe in Form von Gülle von unseren Tieren und Gärsubstrat aus der Biogasanlage, die unseren Rindermist verarbeitet. Der Nährstoffbedarf wird exakt vor der Ausbringung berechnet, damit kein Überschuss als Nitrat in das Grundwasser gelangt“, ergänzt er.

Auf dem Gut Dauelsberg wird aber auch Forstwirtschaft betrieben. Die vor rund 40 Jahren gepflanzten Douglasien eignen sich dafür gut, denn sie werden nicht von Schädlingen befallen, sind relativ hitzebeständig und liefern gutes Holz, wie Blauth erklärt. Eichen wachsen mit Buchen zusammen und tote Bäume bleiben im Wald stehen – darüber freuen sich Specht und Fledermaus.

„Wir alle sind in der Verantwortung, den Klimawandel, der wohl nicht mehr zu stoppen ist, zumindest zu reduzieren. Die Land- und Forstwirtschaft spielt eine große Rolle in der Gestaltung der weltweiten Ökosysteme, aber es gibt auch andere Verantwortlichkeiten“, erläutert Blauth. „Das Gut Dauelsberg ist sich dieser Verantwortung bewusst und versucht im Rahmen der agrarpolitischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen den Betrieb so klimafreundlich zu gestalten wie es uns möglich ist“, führt er abschließend aus.