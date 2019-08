Um das Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche während der Ferienzeiten zu optimieren und personelle Engpässe zu beheben, will der Kulturhof Hude zukünftig mit dem TV Hude kooperieren. Dabei ist geplant, dass der Verein einen Teil der Betreuung in Eigenregie übernimmt. Am Dienstag, 3. September, beschäftigt sich der Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales in öffentlicher Sitzung mit der Anpassung des Konzeptes. Parallel dazu stellt die Verwaltung eine aus ihrer Sicht notwendig gewordene Gebührenerhöhung zur Diskussion.

Laut Beschlussvorlage sollen ab 2020 die sechs Wochen Ferienbetreuung zu gleichen Teilen auf den Kulturhof und den TV Hude aufgeteilt werden. Die sechs Wochen umfassen jeweils eine Woche in den Osterferien, vier Wochen in den Sommerferien und eine Woche in den Herbstferien. Der Schwerpunkt beim TV Hude liege dabei im sportlichen Bereich, der Kulturhof setze dagegen auf kreative Inhalte. Die Teilnehmerzahl soll beim TV Hude zunächst auf 30 Kinder begrenzt werden, im Kulturhof bleibt es satzungsgemäß bei maximal 25 Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren.

Anlass, eine Kooperation einzugehen, gab in diesem Jahr vor allem der Mangel an qualifiziertem Betreuungspersonal. Auch die langjährige externe Organisatorin der Betreuungswochen habe in diesem Jahr nicht mehr zur Verfügung gestanden, heißt es vonseiten des Kulturhofs. Da qualifiziertes externes Personal nicht zu finden war, haben die Organisatoren auf das hauseigene festangestellte Personal zurückgegriffen – ergänzt durch Studenten und Schüler mit Jugendleiter-Ausbildung. Aufgrund der Vielfalt an Kulturhof-Angeboten könne das hauseigene Personal die Ferienbetreuung ohne externe Kooperationspartner auf Dauer aber nicht leisten. Schließlich organisiere das Personal bereits den Ferienspaß. Außerdem würden mit der Umwandlung des Kulturhofs in ein Mehrgenerationenhaus weitere Aufgaben auf die Mitarbeiter zukommen. In diesem Zuge gibt es Bestrebungen, den Kulturhof nicht für die vollen Ferien schließen zu müssen.

Gebühren steigen

Im Falle einer Kooperation sollen die für die Eltern anfallenden Kosten der Ferienbetreuung gleich sein – unabhängig davon, ob die Betreuung im Kulturhof oder beim TV Hude gebucht wird. Gleichsam hat dann auch die Sozialcard, die Familien eine zehn- bis 20-prozentige Ermäßigung der Betreuungskosten ermöglicht, Gültigkeit beim Verein. Aufgrund der gestiegenen Personalkosten sieht die Verwaltung aber die generelle Notwendigkeit, die bisherige Pauschale für die Ferienbetreuung von derzeit 62 Euro auf 70 Euro zu erhöhen, um kostendeckend arbeiten zu können. Ebenso soll die Pauschale für das Mittagessen von derzeit 25 Euro auf 29 Euro steigen. Eine Betreuungswoche mit einer täglichen Zeit von 7.30 bis 16 Uhr wird somit künftig 99 Euro kosten, wie die Verwaltung in der Sitzungsvorlage ausführt.

In den vergangenen Jahren wurden die Ferienbetreuungszeiten nach Darstellung des Kulturhofs unterschiedlich gut angenommen. Teilweise wurde für die angebotenen Betreuungswochen nicht die notwendige Mindestteilnehmerzahl von 15 Schulkindern erreicht, sodass die Betreuung ausfallen musste. Seit diesem Jahr sind die Anmeldezahlen allerdings wieder stark ansteigend. Auch die kommenden Herbstferien sind bereits ausgebucht.

Sollten die Ausschussmitglieder mehrheitlich für die Kooperation votieren, wird eine Satzungsänderung notwendig, die dann ausgearbeitet in einem der kommenden Ausschüsse verabschiedet werden soll. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind die Anhebung der Altersgrenze bei den Freiwilligen Feuerwehren von 63 auf 67 Jahre sowie die Aufgabenverteilung in der öffentlichen Jugendhilfe zwischen dem Landkreis und den kreisangehörigen Kommunen.

Der Ausschuss für Jugend, Gesellschaft und Soziales tagt am Dienstag, 3. September, um 17 Uhr öffentlich im Sitzungssaal des Huder Rathauses.