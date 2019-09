Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst will künftig mit dem Landkreis Wesermarsch gemeinsame Sache machen, wenn es um die medizinische Notarztversorgung geht. Zum 1. Januar 2020 soll Delmenhorst die notärztliche Versorgung für einen Teilbereich der Wesermarsch mit übernehmen. Genauer gesagt werden dann künftig die beiden südlichen Gemeinden Lemwerder und Berne von Delmenhorst aus angefahren. Dafür übernimmt Delmenhorst das Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), das derzeit noch in Berne stationiert ist.

Die Verantwortlichen erhoffen sich von dieser Lösung eine Win-Win-Situation: Denn Delmenhorst benötigt dringend ein zusätzliches Notarzteinsatzfahrzeug, das ist in der jüngsten Fortschreibung des Bedarfsplans für den Rettungsdienst, die im Frühjahr dieses Jahres vorgestellt wurde, deutlich geworden. Denn die Einsatzzahlen in Delmenhorst sind deutlich angestiegen, so stark, dass ein weiteres NEF sowie ein weiterer Rettungswagen (RTW) mitsamt dazugehörigem Personal gebraucht werden. Gleichzeitig ist der Notarztwagen aus Berne nur wenig ausgelastet. 2018 war das NEF insgesamt zu 549 Einsätzen alarmiert worden, durchschnittlich rückte die Besatzung also nur 1,1 Mal pro Tag aus. Das Team muss aber für 24 Stunden vorgehalten werden. Zum Vergleich: Der Delmenhorster Notarzt rückte im vergangenen Jahr 1965 mal aus.

Möglich wird die Kooperation, über die der Stadtrat Ende Oktober entscheiden wird, auch deshalb, weil ein Teil des Rettungsdienstes innerhalb Delmenhorst ausgelagert wurde, da der Platz an der Rudolf-Königer-Straße einfach nicht mehr ausreichend war. Das neue NEF soll künftig, zusammen mit einem weiteren RTW, seine Einsätze im Delmenhorster Norden beginnen. Dafür ist, wie berichtet, die alte Feuerwache in Hasbergen vorübergehend wieder hergerichtet worden. Langfristig soll dann eine neue Rettungswache in der ehemaligen Schule Sandhausen an der Stedinger Landstraße 104 eingerichtet werden. Diese wäre vom Standort her sogar noch mal ein gutes Stück näher an der Wesermarsch dran als die Station in Hasbergen.

Im Landkreis Wesermarsch sei für die Kooperation und die Übergabe bereits alles vorbereitet, erklärte der Erste Stadtrat Markus Pragal im jüngsten Ausschuss für Gesundheit, Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr. Nun muss nur noch die Delmenhorster Politik zustimmen und die Vereinbarung entsprechend besiegelt werden.

Das ganze Vorhaben findet im Rahmen eines Forschungsprojektes der Universität Maastricht statt, an dem Delmenhorst zusammen mit den anderen an der Großleitstelle Oldenburg beteiligten Kommunen, zu denen auch der Landkreis Wesermarsch zählt, teilnimmt. Dabei sollen unter anderem Möglichkeiten einer bedarfsorientierten Zusammenarbeit erprobt werden.

Die Alarmierung erfolgt auch weiterhin über die Leitstelle Oldenburger Land, die diese gemäß der kreisübergreifenden „nächsten Fahrzeug-Strategie“ und nach eigenem Ermessen der geeigneten Rettungsmittel zuteilt. Auch der Notarzt am Standort Bookholzberg unterstützt jetzt bereits regelmäßig den Landkreis Wesermarsch bei Einsätzen, sodass durch die zusätzliche Bereitschaft aus Delmenhorst die notärztliche Versorgung ausreichend abgedeckt sein dürfte.

65 000 Euro muss die Stadt für die Übernahme des NEF bezahlen, denn zum Kaufpreis von rund 33 700 Euro kommen weitere Kosten für die Ausstattung sowie die Folierung des Wagens. Der zusätzliche Personalbedarf für die Besetzung des NEF ist bereits im Stellenplan 2020 aufgeführt. Die Personalkosten sowie die laufenden Kosten für das Fahrzeug werden aber durch die zusätzlichen Einnahmen im Rettungsdienst – die Einsatzkosten werden direkt mit den Leistungsempfängern abgerechnet – refinanziert.