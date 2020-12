Eine überwältigende Mehrheit der Anwohnerschaft befürwortet den Erhalt ihrer Straße mit der historischen Kopfsteinpflasterung. (INGO MÖLLERS)

Die Moltkestraße gilt in Bezug auf ihre Pflasterung als die älteste noch erhaltene Straße in Delmenhorst. Sie wurde im Jahr 1936 mit Kopfsteinpflaster errichtet, damit ist sie in ihrer Form einzigartig in der Stadt. Schon seit mehr als 80 Jahren konnte der Belag erhalten werden. Nur kleinere Ausbesserungsarbeiten waren über diesen langen Zeitraum erforderlich. Seit rund 15 Jahren taucht die Straßensanierung im Stadthaushalt auf, die Reparatur wurde aber immer wieder zurückgestellt.

Aktuell stellt auch die Stadtratsfraktion von Bündnis 90/ Die Grünen einen „erkennbaren Sanierungsbedarf“ fest. Die grünen Kommunalpolitiker haben sich bei Fachleuten erkundigt und herausgefunden, dass ein Großteil des historischen Pflasters wiederverwendbar wäre.

Im Hinblick auf die nachweisbare Haltbarkeit des Materials, also des Kopfsteinpflasters, setzen sie sich für eine Straßensanierung mit dem alten Belag ein. Das Kopfsteinpflaster sei absolut konkurrenzlos mit jedem anderen Straßenbelag. Die vermutlich höheren Sanierungskosten hätten sich in wenigen Jahren durch die Nachhaltigkeit des Pflasters amortisiert. Das sei ein sehr wichtiges Argument, auch im Hinblick auf die nachkommenden Generationen. Eventuell in Jahren nötige Reparaturen könnten in überschaubaren Teilsanierungen erfolgen, ein weiterer Vorteil, den dieser Belag biete.

Die Verwaltung steht mit den Anwohnern der Moltkestraße bereits in regem Dialog: Bürgervertreter haben unter den Anwohnern eine Umfrage durchgeführt. „Eine überwältigende Mehrheit befürwortet den Erhalt der Straße in ihrer historisch einzigartigen Form“, sagen die Grünen.

Vorgestellt worden war den Anwohnern als Alternative zum bestehenden Pflaster eine Asphaltierung der Straße. 23 Anwohner votierten daraufhin für den Erhalt des Kopfsteinpflasters, nur drei waren dagegen, drei andere haben kundgetan, dass ihnen die Frage „egal“ wäre. Gleichzeitig wurde auch ein Meinungsbild zur Bepflanzung der Straße erfragt. Dass an der Moltkestraße künftig kleinwüchsige Laubbäume stehen sollen, befürworteten 15 Anwohner, 13 sprachen sich dagegen aus. In der Fragestellung war formuliert worden, dass mit der Anpflanzung eine ökologische Aufwertung einhergehe und für die Straße „sicher eine wohnlichere Atmosphäre“ entstehen werde.

Bei der Bürgerbefragung ging es auch um das Thema Parkraum. Im Falle zusätzlicher Baumpflanzungen würde ein Viertel der Parkplätze entfallen. Einer solchen Reduzierung stimmten 18 Anwohner zu, elf sprachen sich dagegen aus.

Bei der Frage, ob sich die Anwohner die Einrichtung einer Einbahnstraßenregelung vorstellen können, widersprach eine Mehrheit. Acht Haushalte sprechen sich dafür aus, die Moltkestraße nur noch aus Richtung Arthur-Fitger-Straße befahren zu dürfen, 19 votierten dagegen.

Außerdem waren die Anwohner noch befragt worden, ob sie sich mit der Wahl für eine rote Ziegelstein-Straßendecke anfreunden könnten, das bejahten 16 Anwohner, neun sind dagegen.

Eigentlich hätte schon über die Sanierung der Moltkestraße im Planungsausschuss beraten werden sollen. Die Grünen bedauern, dass das noch nicht geschehen ist. Ihre Fraktion wünscht sich, den Bürgerwillen zu respektieren.