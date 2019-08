Freuen sich auf viele künstlerische Talente (von links): Oliver Frey (Vorstand Vereinigte Volksbank), Wiebke Steinmetz (Leiterin Kulturhaus Müller) und Angelika Schulte-Strathaus (Vorsitzende des Freundeskreises Kulturhaus Müller). (INGO MöLLERS)

Für Kulturhaus-Chefin Wiebke Steinmetz steckt an sich in jedem Kind ein kleiner Künstler. Um diesem einen kreativen Raum zur Entfaltung zu geben, hat das Kulturhaus Müller die „Akademie Klecks“ ins Leben gerufen, die bei ihrer Erstauflage ab September mit drei thematisch unterschiedlichen Kursen an den Start geht. Der Name ist dabei Programm: „Akademie steht für unseren professionellen Anspruch, dem wir auch mit hochrangigen Dozenten Rechnung tragen, Klecks dagegen für die kindliche Experimentierfreudigkeit, der freien Lauf gelassen werden soll“, erläuterte Steinmetz bei der Vorstellung des Projekts.

Zwar würden sicherlich nicht alle Kinder, die sich an den Kursen beteiligen, später Künstler werden, „aber allein dass dieses Saatkorn gelegt wird, hilft, eine Aufgeschlossenheit für Kunst, Kultur, für anderes Denken, Akzeptanz und Toleranz zu entwickeln“, ist Steinmetz überzeugt. Ein schöner Moment sei außerdem, wenn Kinder erkennen, dass sie etwas können und dafür auch die entsprechende Wertschätzung erfahren. Aus ihrer Sicht sei es zudem wichtig, dies vor Ort zu erleben: „Das schafft Verbundenheit, so etwas vergisst man nicht“, erklärt die Kulturhaus-Chefin. Auch sie selbst habe Ähnliches in ihrer Kindheit in Bremen erlebt. Angelika Schulte-Strathaus, Vorsitzende des Freundeskreises Kulturhaus Müller, weiß ebenfalls aus eigener Erfahrung, „dass viel hängen bleibt, wenn Kinder schon früh an die Kunst herangeführt werden.“

Die Nadel tanzen lassen

Im Kurs „Wir lassen die Nadel tanzen“ unter der Leitung der Stickkünstlerin Stephanie Ritterhoff erleben Kinder von acht bis zwölf Jahren eine spielerische Annäherung an den Prozess des Stickens, der im Unterschied zum schnellen Malen Geduld erfordere, wie es in der Ankündigung heißt. Die Kinder erhalten eine Einführung in verschiedene Sticktechniken und erlernen den Umgang mit Nadel und Stickrahmen. „Bestickt werden etwa Turnbeutel, Handytaschen oder T-Shirts“, kündigt Steinmetz an. Hauptprojekt sei aber ein gesticktes Selbstporträt, das auf einen Keilrahmen aufgezogen werde. Der Kurs findet an acht Terminen jeweils dienstags in der Zeit von 15.30 bis 17.45 Uhr statt und startet am 17. September.

Kunstlabor

Pustebilder, Salzbilder, Händeabdrücke, Collagen und vieles mehr bietet das Kunstlabor von Ute Wessels, mit dem sich die Kunsttherapeutin an Kinder von fünf bis acht Jahren richtet, um erste Möglichkeiten des künstlerischen Ausdrucks zu erforschen. Mittels verschiedenster Materialien und Techniken können die Kinder laut Ankündigung in vielfältiger Form künstlerisch experimentieren, bevor sie in einem nächsten Schritt in das bewusste künstlerische Gestalten eintreten. Der Kurs mit acht Terminen startet am 18. September und findet jeweils mittwochs von 15 bis 17.15 Uhr statt.

Malen wie die Maler

Unter der Leitung der renommierten Malerin Ulrike Strauch-Göbel erfahren Kinder im Kurs „Malen wie die Maler“ den Werdegang eines Bildes von der Idee bis zur endgültigen Fassung. Dabei befassen sich die Kleinen von sechs bis zehn Jahren mit ersten Skizzen, der Grundierung der Leinwand, dem Mischen von Farben und dessen kunstvollem Auftrag. Gearbeitet wird dabei unter anderem mit Papier, Leinwand, Pastell- und Wachsfarben. „Die Dozentin hat bereits sehr differenzierte Vorstellungen, was für Bilder da entstehen sollen“, erklärt Steinmetz. „Die Ergebnisse dieses Workshops werden im Anschluss im oberen Flur des Kulturhauses ausgestellt und mit kleinen Texten erläutert werden.“ Kursbeginn ist am Dienstag, 25. Oktober, wobei die insgesamt acht Termine jeweils von 14.30 bis 16.45 laufen.

Alle drei Kurse der Akademie Klecks finden im Kulturhaus Müller am Ring 24 statt und kosten für acht Termine 40 Euro. Die maximale Teilnehmerzahl ist jeweils auf zehn Kinder begrenzt. Anmeldungen nimmt das Kulturhaus unter der Telefonnummer 0 42 22 / 80 65 50 entgegen.

Bei guter Resonanz soll die Akademie fester Bestandteil im Kulturhaus-Angebot werden. Begleitend stellen die Verantwortlichen das Projekt daher auch in Kindergärten und Schulen der Gemeinde vor. Gefördert wird die Akademie vom Freundeskreis Kulturhaus Müller wie auch von der Vereinigten Volksbank.