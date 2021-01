Weil er zumindest Teil eines betrügerischen Netzwerks war, das mit falschen Angaben versucht hat, Kredite zu erlangen, muss sich seit Freitag ein 32-jähriger ehemaliger Ganderkeseer vor dem Landgericht Oldenburg verantworten. Die Anklageschrift listet im Zeitraum von März 2015 bis März 2016 insgesamt 18 Straftaten auf. Das Spektrum reicht dabei von betrügerischen Angeboten auf Ebay-Kleinanzeigen bis hin zu Kreditanträgen für Empfänger, die es gar nicht gab, oder für die zumindest gefälschte Dokumente eingereicht wurden. Auch wenn die Auszahlung in vielen Fällen letztlich an der Bankprüfung scheiterte, sei laut Anklageschrift dennoch ein Schaden von insgesamt rund 61.000 Euro entstanden. Teilweise handelte der Angeklagte dabei sogar als Angestellter einer Versicherung sowie eines Kreditinstituts.

Die Sache flog auf, als mehrere Banken Anzeigen bei der Polizei erstatteten und die falschen Personalien teilweise immer zu der gleichen Anschrift in Delmenhorst führten. Als die Polizei daraufhin im Mai 2016 das Wohnhaus des Angeklagten in Bookholzberg durchsuchte, stellte sie dort umfangreiches Beweismaterial sicher. Gleichwohl berichtete der mit den Ermittlungen betraute Beamte im Zeugenstand, dass es sehr langwierig und problematisch gewesen sei, die Unterlagen auszuwerten. Was auch erklärt, warum die Angelegenheit erst jetzt zur Anklage gekommen ist.

Vor Gericht räumte der Angeklagte für die meisten Fälle auch zumindest eine Mittäterschaft ein. So habe er von den Straftaten gewusst und die gefälschten Dokumente auch bei Banken eingereicht, um eine Auszahlung der Kredite zu erwirken. In anderen Fällen habe er zumindest sein „gesamtes Equipment“ zur Verfügung gestellt. Selbst will er jedoch keine Gehaltsabrechnungen gefälscht haben. In einem Fall handelte er auch in eigenem Interesse: So soll er unter Vorlage eines österreichischen Personalausweises und einer gefälschten Lohnabrechnung versucht haben, bei einem Ganderkeseer Autohaus einen Audi im Wert von 22.000 Euro zu kaufen. Doch auch diese Finanzierung scheiterte letztlich. Die Papiere habe er sich zuvor für jeweils 500 Euro gekauft, berichtete der Angeklagte vor Gericht.

In einem anderen Fall soll der 32-Jährige für einen Kunden ein Darlehen in Höhe von 50.000 Euro bei der Postbank beantragt haben. Dazu legte er Gehaltsabrechnungen der Daimler AG vor, wohl wissend, dass der Kunde dort gar nicht beschäftigt war. Als die Postbank die Auszahlung verweigerte, probierte es der Angeklagte mit den gleichen Unterlagen noch einmal bei einer Online-Bank, diesmal mit Erfolg. Allerdings bestreitet er, von der in der Anklageschrift genannten Provision in Höhe von 34.000 Euro auch nur einen Cent erhalten zu haben. Wie überhaupt nur wenig Geld bei ihm hängen geblieben sei. Denn wenn die Banken gemerkt hätten, dass die Kreditnehmer teilweise erfunden gewesen seien, sei es natürlich auch nicht zur Auszahlung gekommen.

Die Fäden für die betrügerischen Geschäfte seien dabei in einem Reisebüro in Delmenhorst zusammengelaufen, schilderte der Angeklagte vor Gericht. So sei dessen Betreiber eines Tages an ihn und zwei Kollegen mit der Idee herangetreten, neben Reisen auch Finanzdiestleistungen anzubieten – insbesondere auch für Kunden, die aufgrund ihrer zweifelhaften Bonität bei „normalen Banken“ keine Aussicht auf einen Kredit gehabt hätten. Als die Polizei eines Tages im Reisebüro stand, habe der Chef ihn aufgefordert, sofort seinen Schreibtisch zu räumen und sämtliche Unterlagen zu Hause zu verstauen.

Bevor der 32-Jährige zu den Vorwürfen Stellung nahm, hatten sich Staatsanwaltschaft, Verteidigung und die verhandelnde Kammer in einem Rechtsgespräch darauf verständigt, dass es für den Angeklagten, der inzwischen in Syke lebt, auf eine Bewährungsstrafe zwischen zwei und drei Jahren hinauslaufen könnte. Eine umfangreiche Beweisaufnahme mit der Anhörung zahlreicher Zeugen, für die das Gericht ursprünglich sieben Folgetermine angesetzt hatte, wäre damit hinfällig. So wird die Kammer nun entscheiden, wen sie noch unbedingt hören will und dann beim nächsten Termin am 10. Februar vielleicht schon ein Urteil verkünden.