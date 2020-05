Die Heidemark GmbH in Ahlhorn hat nach eigenen Angaben zahlreiche Corona-Präventivmaßnahmen ergriffen, um Infektionen zu verhindern. (Fotos: INGO MöLLERS)

Nachdem es bundesweit in mehreren Schlachthöfen zu massiven Corona-Ausbrüchen gekommen ist, darunter aktuell in Dissen im Landkreis Osnabrück, hat nun auch die Niedersächsische Landesregierung angeordnet, in allen Schlacht- und Zerlegebetrieben Kontrollen durchzuführen und die dort beschäftigten Mitarbeiter auf das Virus zu testen. Geprüft werden damit auch die beiden Schlachtbetriebe im Landkreis Oldenburg, die Heidemark GmbH in Ahlhorn sowie die Kreienkamp Hähnchenschlachterei in Wildeshausen.

Wann diese Kontrollen erfolgen, ist allerdings zurzeit noch offen. „Das erfordert ein gewisses Maß an Vorplanung und vor allem auch Logistik. Unter anderem müssen auch Teströhrchen in ausreichender Menge vorrätig sein“, wie Kreissprecher Oliver Galeotti auf Nachfrage mitteilt. Außerdem warte die Kreisverwaltung noch auf konkrete Vorgaben aus Hannover. Denn aktuell liege die Überwachung des Arbeitsschutzes in den Betrieben noch in der Zuständigkeit der landeseigenen Gewerbeaufsichtsämter. „Die Kreisverwaltung steht aber in Kontakt mit den Schlachthöfen, denn die Aufgabe ist nur mit abgestimmter Zusammenarbeit zu bewältigen. Schlachtbetriebe arbeiten auch im Schichtsystem, und zur Erfassung aller zu testenden Personen geht es nur gemeinsam. Darüber hinaus haben auch die Unternehmen ein großes Interesse an Aufklärung“, erklärt Galeotti.

Nach Angaben von Heidemark sei der Betrieb bislang nicht von einem Covid-19-Infektionsgeschehen betroffen. „Dies führen wir darauf zurück, dass schon zu Beginn der Pandemie zahlreiche Maßnahmen zum Schutz unserer Mitarbeiter gegen eine Ansteckung mit dem Corona-Virus getroffen wurden“, heißt es in einer Stellungnahme des Unternehmens. Zu diesen zählten unter anderem die Einrichtung eines Krisenstabs, kontinuierliche mehrsprachige Informationen der Mitarbeiter in Produktion und Verwaltung, Hygieneschulungen, die Einrichtung von zusätzlichen Händedesinfektionsmöglichkeiten, Mund-Nasen-Abdeckung im kompletten Produktionsgebäude sowie die Platzierung von zusätzlichen Abstandshinweisen. Außerdem sei im Produktionsbereich die Schichtorganisation angepasst worden. Sämtliche Maßnahmen würden zudem permanent optimiert.

„Zusätzlich wurde in Zusammenarbeit mit den dafür zuständigen Behörden sowie der zuständigen Berufsgenossenschaft eine umfassende Gefährdungsbeurteilung vor Ort hinsichtlich der notwendigen Maßnahmen durchgeführt, die sich aus dem Sars-CoV2-Arbeitsschutzstandard des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales für den Schutz von Mitarbeitern ergeben“, erklärt das Unternehmen. Der Betrieb befinde sich in ständigem Austausch mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten, zuständigen Behörden und Verbänden. Eingehende Informationen zur Lage bezüglich der Entwicklung der Corona-Pandemie sowie sich daraus ableitende Konsequenzen würden täglich aufgenommen und bewertet. Soweit sich hieraus zusätzliche notwendige Maßnahmen ergäben, würden diese umgesetzt. „Wir sind davon überzeugt, dass wir aufgrund der Summe unserer Maßnahmen, an deren Optimierung wir ständig arbeiten, die erforderlichen Voraussetzungen geschaffen haben, um den Gesundheitsschutz für unsere Mitarbeiter zu gewährleisten“, betont Heidemark. Die Hähnchenschlachterei Kreienkamp ließ eine schriftliche Anfrage zur aktuellen Situation bis dato unbeantwortet.

Die Hähnchenschlachterei Kreienkamp in Wildeshausen. (INGO MÖLLERS)

Politik sieht Handlungsbedarf

Für möglichst schnelle Kontrollen in Schlachtbetrieben plädieren Vertreter der Politik. So fordert die Kreistagsfraktion der Linken, „umgehend und nicht erst nach und nach alle Mitarbeiter in Schlachtbetrieben auf Covid-19 zu testen“. Sie kritisiert das Vorgehen der Landesregierung, die zunächst nur Mitarbeiter mit Symptomen und Betriebe mit engeren Kontakten zu nordrhein-westfälischen und schleswig-holsteinischen Schlachtbetrieben testen will, und erst im Anschluss alle anderen Betriebe. „So viel Zeit haben wir nicht. Die Menschen stehen in den Schlachthöfen dicht an dicht, leisten schwere körperliche Arbeit und atmen entsprechend heftig. Dazu kommt, dass die Viren sich in der kühlen Luft besonders gut halten. Außerdem leben die Beschäftigten oft in engen Wohnverhältnissen und können sich dort leicht gegenseitig anstecken. Das ist eine besondere Gefährdungslage, die sich von der Lage in anderen Betrieben unterscheidet“, betont die Fraktionsvorsitzende Kreszentia Flauger das besonders hohe Risiko der Infektionsausbreitung. Die gesetzlichen Vorgaben reichen für die Linken bei Weitem nicht aus und würden für die vielen privat angemieteten Unterkünfte gar nicht greifen. „Zwar sagt jetzt die niedersächsische Corona-Verordnung, in Sammelunterkünften und Werkswohnungen solle möglichst Einzelzimmerunterbringung erfolgen, aber das ist ein zahnloser Tiger. Es bleibt akut nur, die Belegschaften in Abständen zu testen, um das Infektionsgeschehen eng zu überwachen“, erklärt Flauger.

Angesichts der Häufung der Corona-Fälle in den Schlachthöfen appelliert auch die SPD-Fraktion im Landkreis Oldenburg dringend an die Kreisverwaltung, sowohl die Betriebe als auch die Unterkünfte der dort beschäftigten Arbeitsmigranten zu überprüfen. „Die Einhaltung von Hygieneplänen in den Betrieben, das Abstandsgebot bei den Fahrten von und zu den Unternehmen sowie die Unterbringung der Beschäftigten müssen allen Standards entsprechen“, lautet die Forderung des Fraktionsvorsitzenden Axel Brammer. Nur durch konsequente Tests aller Beschäftigten könnten neue Hotspots von Infizierten verhindert werden, betonen die Mitglieder der Kreistagsfraktion.

„Unverzüglich alle auf das Virus zu testen, ist zwingend notwendig, kann aber nur der Anfang sein“, sagt Eduard Hüsers, Fraktionsvorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Die Fraktion fordert die Landesregierung in einer Resolution auf, für gute und faire Arbeitsbedingungen bei Werkvertragsarbeitern in der Fleischindustrie zu sorgen. Ziel sei es, dass die Resolution im nächsten Kreistag am 14. Juli beschlossen werde.

Wichtig ist allen Fraktionen ein sofortiges Handeln. Flauger fordert das Land Niedersachsen auf, Gesundheitsämter der Landkreise und kreisfreien Städte dabei bestmöglich zu unterstützen. Das Land müsse umgehend die erforderliche Anzahl Testkits zur Verfügung stellen, damit ab sofort systematisch und vollständig getestet werden könne. „Es darf nicht sein, dass die in Deutschland vorhandenen Laborkapazitäten für die Corona-Abstrichanalysen nur zu einem Drittel ausgelastet sind, aber so kritische Bereiche wie Schlachthöfe nur nach und nach getestet werden“, sagt Flauger.