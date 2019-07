Die Mietobergrenzen für Zuschüsse im Landkreis Oldenburg werden künftig anders berechnet. (Sven Braun)

Empfänger von Grundsicherungsleistungen müssen sich auf Änderungen der vom Landkreis Oldenburg gezahlten Mietzuschüsse einstellen. Hintergrund ist ein aktuelles Urteil des Landessozialgerichts Niedersachsen-Bremen. „Nach der neuen Rechtslage müssten Leistungsempfänger in fast allen Kommunen mit Leistungskürzungen rechnen. Ausgenommen sind neben der Gemeinde Ganderkesee vor allem größere Haushalte ab vier Personen in den Gemeinden Großenkneten, Wardenburg und Hude sowie Zwei-Personen- und größere Haushalte in der Stadt Wildeshausen“, erläutert Kreissprecher Oliver Galeotti auf Nachfrage. Dort könnten die Mietzuschüsse auch steigen.

Künftig werden sich die Mietobergrenzen an der Wohngeldtabelle orientieren. Wie sich diese Änderung auswirken wird, verdeutlicht die Kreisverwaltung an zwei Beispielrechnungen: Galt für eine vierköpfige Familie in der Gemeinde Ganderkesee bislang eine Mietobergrenze von 640 Euro, beträgt sie künftig 721,60 Euro. Anders in der Gemeinde Hatten: Lag die Mietobergrenze hier bisher bei 630 Euro, fällt sie nun auf 577,50 Euro.

Insgesamt erhalten im Landkreis Oldenburg rund 3800 Haushalte Mietzuschüsse. „Eine verlässliche Zahl darüber, wie viele Personen direkt von der Änderung betroffen sind, kann aktuell noch nicht ermittelt werden, da auch Umstände des jeweiligen Einzelfalls zu berücksichtigen sind“, sagt Galeotti. Generell gelten die neuen Mietobergrenzen ab sofort. Im Hinblick auf die geplante Änderung der Wohngeldtabelle, deren Werte zum 1. Januar 2020 erhöht werden sollen, bemühe sich der Landkreis Oldenburg im Fall von Kürzungen aber um eine verträgliche Umsetzung der Neuregelung. Ohnehin gibt es eine gesetzlich geregelte Übergangsfrist. „Die Leistungsempfänger, die durch die Neuregelung besser gestellt sind, werden zeitnah informiert“, kündigt Galeotti an.

Seit dem Jahr 2015 hat der Landkreis die Mieten nach einem eigens dafür entwickelten „schlüssigen Konzept“ gezahlt, was damals auch der geltenden Rechtsprechung entsprochen hat. Ende 2017 hat das Bundessozialgericht aber weitere Kriterien festgelegt: Demnach darf die Berechnung nicht mehr nur nach den sogenannten „Angebotsmieten“ für den aktuell am Markt verfügbaren Wohnraum erfolgen, sondern muss auch die tendenziell eher niedrigeren Bestandsmieten mit berücksichtigen. In einem weiterem Urteil vom März 2019 entschied das Landessozialgericht dann, dass auch eine rückwirkende Nachbesserung des schlüssigen Konzepts durch eine nachträgliche Berücksichtigung von Bestandsmieten nicht erfolgen könne.

„Schlüssiges Konzept“ nicht rechtens

„Insofern entspricht das schlüssige Konzept des Landkreises Oldenburg zur Herleitung von Mietobergrenzen leider nicht mehr den Anforderungen der Rechtsprechung“, teilt Galeotti mit. Damit reihe sich der Landkreis Oldenburg in die deutliche Mehrzahl der Grundsicherungsträger in Deutschland ein, denen es bisher nicht gelungen sei, ein rechtskonformes schlüssiges Konzept zu erstellen.

Als Konsequenz daraus wird der Landkreis ab sofort und bis auf Weiteres die Mietobergrenzen analog zu den Werten der Wohngeldtabelle nach dem Wohngeldgesetz festlegen. Die Höchstbeträge aus der Wohngeldtabelle werden auf Grundlage einer statistischen Erhebung über Wohnkosten, Einkommensverhältnisse und Lebenshaltungskosten gebildet. Welche Mieten nach der Wohngeldtabelle als angemessen gelten, hängt dabei nicht nur von der Personenzahl des Haushalts, sondern auch vom Wohnort ab. Diesbezüglich gibt es bundesweit sechs unterschiedliche Mietstufen: So zählt die Gemeinde Hatten zur niedrigsten Stufe eins, die Gemeinde Ganderkesee zur Klasse drei und alle anderen Landkreis-Kommunen zur Klasse zwei.

Ausnahmen in bestimmten Einzelfällen bleiben aber nach wie vor möglich. Zum Beispiel für den Fall, wenn ein Umzug in eine günstigere Wohnung aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar ist. „Die Kreisverwaltung wird zudem die Fälle, bei denen seit 2018 nur eine gekürzte Miete anerkannt wird, ohne besonderen Antrag rückwirkend überprüfen“, erklärt Galeotti.

Betroffene Leistungsempfänger können sich bei ihren Sachbearbeiterin in der Kreisverwaltung oder in den Gemeinden über das Thema näher informieren.