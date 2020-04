Die Zahl der Patienten, die an Covid-19 erkrankt sind, steigt in der Region nur moderat. (Symbolbild) (Daniel Brockwoldt/DPA)

Im Landkreis Oldenburg ist ein weiterer Patient an Covid-19 gestorben. Wie Kreissprecher Oliver Galoetti mitteilt, handelt es sich bei dem Verstorbenen um einen 79-jährigen Mann. „Auch heute müssen wir leider wieder eine traurige Nachricht vermelden. Unsere Gedanken sind bei den Angehörigen, die hoffentlich Kraft in diesen schweren Stunden finden“, sagt Landrat Carsten Harings. Damit steigt die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Kreis auf insgesamt acht.

Bestätigte Corona-Infektionen gibt es im Landkreis bislang 183 Fälle (Stand: 9. April, 14 Uhr). 71 Menschen davon gelten allerdings bereits wieder als genesen. Aktuell sind damit noch 104 Menschen an Covid-19 erkrankt. Insgesamt 275 Menschen (inklusive der Erkrankten) befinden sich zur Zeit in häuslicher Quarantäne.

Bei den aktuell 104 Erkrankten handelt es sich um Patienten aus den Gemeinden Ganderkesee (zwölf), Dötlingen (einer), Hude (fünf), Hatten (zwei), Großenkneten (zwei) und Wardenburg (fünf) sowie der Samtgemeinde Harpstedt (einer) und der Stadt Wildeshausen (76). Genesene verteilen sich auf Wardenburg (25), Ganderkesee (elf), Dötlingen (vier) Wildeshausen (acht), Hude (15), Hatten (fünf), Harpstedt (zwei) und Großenkneten (einer).

In der Stadt Delmenhorst gibt es derweil zwei neue bestätigte Infektionen. Damit ist die Zahl der Corona-Fälle insgesamt inzwischen auf 29 gestiegen (Stand: 9. April, 14 Uhr). Zwei davon befinden sich nach wie vor in stationärer Behandlung, allerdings nicht auf der Intensivstation. Genesen sind inzwischen zwölf der Patienten. Außerdem hat es in der Stadt bislang zwei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gegeben. 46 Menschen befinden sich aktuell in Quarantäne. 647 Abstriche wurden bislang im Diagnostik-Zentrum in Delmenhorst vorgenommen.