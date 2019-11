Trotz des Anbaus aus dem Jahr 2011 stößt das Kreishaus in Wildeshausen erneut an seine Kapazitätsgrenzen. Deshalb soll es in den Jahren 2020 und 2021 um weitere 88 Büros erweitert werden. (Ingo Moellers)

Wildeshausen. Im Kreishaus in Wildeshausen herrscht akuter Platzmangel. Der Verwaltungssitz des Landkreises Oldenburg bedarf deshalb dringend einer Erweiterung. Erste Pläne liegen bereits vor. Die Kreisverwaltung rechnet mit Kosten in Höhe von 5,8 Millionen Euro. Noch in diesem Jahr soll das Projekt auf den Weg gebracht werden.

Warum wird eine Erweiterung notwendig? Aus Platzgründen durch Aufgabenzuwächse, fasst es Landrat Carsten Harings auf Anfrage zusammen. „Die Raumbedarfsentwicklung hat unter anderem dazu geführt, dass das erklärte Ziel der Kreisverwaltung, sensible Gespräche in entsprechendem Rahmen durchzuführen, nicht mehr gewährleistet ist“, erklärt er. Das erschwere unter anderem den Erfolg von Beratungsgesprächen.

Bürokratieabbau – ein nicht erreichtes Ziel? „Bürokratieabbau ist ein Phantom“, sagt Harings. Die Erfahrung lehre, dass immer wieder neue Aufgaben, Vorschriften und anzuwendende Regularien dazu kämen. „Der Berg an Aufgaben wird immer größer. Denken Sie nur an den Aufbau der Jobcenter, die Verlagerung der Sprachförderung in die Jugendämter oder die Aufgabenzuwächse durch die Abschaffung der Bezirksregierungen“, erklärt der Landrat. Aktuell stehe die Vorbereitung der Umsetzung des Bildungs- und Teilhabepaket an, das deutlich mehr Personalbedarf in der Eingliederungshilfe nach sich ziehen werde.

Wie sehen die Planungen für den Anbau aus? Nach Ausführungen der Kreisverwaltung ist ein zweigeschossiger und ein dreigeschossiger Anbau neben dem Gesundheitsamt und dem Veterinäramt geplant. Details hierzu sollen in den kommenden Wochen in einer eigens einberufenen interfraktionellen Projektgruppe geklärt werden. „Wir legen Wert darauf, dass es ein gemeinsames Projekt von Verwaltung und Politik ist und die Schritte sowie Planungen auch abgestimmt sind“, betont Harings.

Wie viele Büros bzw. Arbeitsplätze entstehen? Die Kreisverwaltung hat einen konkreten Bedarf von 74 Büros ermittelt. Nahezu alle Ämter haben laut Harings Raumbedarf. Deshalb rechnet er damit, dass es im Zuge der Erweiterung zu größeren Verschiebungen kommen werde. Eine konkrete Raumbelegung stehe allerdings noch aus. Um auch für die Zukunft gewappnet zu sein, beinhaltet die Erweiterung einen Aufschlag von 20 Prozent, also 14 weitere Büros. Diese sollen vorerst für die verstärkte Ausbildung von Nachwuchskräften genutzt werden. „Insgesamt entstehen somit 88 neue Büroräume“, fasst Harings zusammen.

Wie wird der Bau finanziert? Vorbehaltlich weiterer Detailplanungen geht die Kreisverwaltung von knapp sechs Millionen Euro aus. Das Projekt ist im Haushaltsentwurf für 2020 veranschlagt und für 2021 eingeplant, da es in zwei Hälften geteilt ist. Der Bau soll nach Angaben des Landrats eigenwirtschaftlich finanziert werden, Fördermittel plant die Kreisverwaltung nicht ein. Dennoch betont Harings in diesem Zusammenhang, dass trotz der Kreishaus-Erweiterung andere Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden. „Wir werden alle anderen infrastrukturellen Projekte, etwa Sanierungen und Erweiterungen bei Schulen, unverändert fortführen und wie geplant zum Abschluss bringen.“

Wie sieht der Zeitplan aus? Eine erste fachliche Beratung ist im Bau-, Straßen- und Brandschutzausschuss am 12. November vorgesehen. Die finale Entscheidung soll im Kreistag am 17. Dezember fallen. Hier baut die Kreisverwaltung darauf, dass die Fraktionen mit der Verabschiedung des Haushaltsplans die notwendigen Mittel für den Anbau bereitstellen und damit einen zügigen Baustart ermöglichen. Nach weiterer Vorbereitung mit Detailplanungen und Ausschreibungen könnten die ersten Bagger im Sommer 2020 anrollen. „Eine Fertigstellung ist dann für den Spätsommer 2021 realistisch“, erklärt Harings.

Das 1988 errichtete Gebäude an der Delmenhorster Straße 6 in Wildeshausen wurde bereits 2011 um ein dreigeschossiges Bürogebäude mit 76 neuen Büroräumen zuzüglich einer Kindertagesstätte erweitert. Damals beliefen sich die Kosten auf 4,3 Millionen Euro. Die Mitarbeiterzahlen haben sich in den vergangenen zehn Jahren allerdings deutlich erhöht. Im Jahr 2009 beschäftigte die Kreisverwaltung nach Angaben von Sprecher Oliver Galeotti 290 Mitarbeiter. 2019 sind es bereits 414 Beschäftigte, ein Plus von 43 Prozent. Ausgeklammert ist bei diesen Zahlen noch das Gesundheitsamt, das 1990 25 Beschäftigte hatte und mittlerweile 46 Mitarbeiter zählt (plus 84 Prozent). Dabei spiele auch eine Rolle, dass die Kreisverwaltung im Zuge der gesellschaftlichen Entwicklung und im Rahmen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf heute deutlich mehr Mitarbeiter in Teilzeit beschäftige.