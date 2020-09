Das geplante Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshausen-West sorgte im jüngsten Umweltausschuss für Diskussionen. (Janina Rahn)

Erstmals hat der Umwelt- und Abfallwirtschaftsausschuss des Kreistags im Hotel Gut Altona getagt. Der Festsaal des Hotels bot aufgrund der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie bessere Sitzungsbedingungen als das Kreishaus. Und obwohl die Tagesordnung überschaubar war, dauerte die Sitzung recht lange. Das lag auch an der Diskussion über das geplante Industrie- und Gewerbegebiet Wildeshausen-West. Die Kreistagsfraktion Bündnis 90/Grüne hatte schon im September 2018 beantragt, das Thema im Fachausschuss zu behandeln. Und zwar, bevor die zwölfte Flächennutzungsplanänderung der Stadt Wildeshausen, die für das Industriegebiet notwendig ist, beschlossen wird und damit Fakten geschaffen werden. Allerdings hatte der Wildeshauser Stadtrat bereits am 9. Juli dieses Jahres die Änderung des Flächennutzungsplans mit einer Zweidrittelmehrheit verabschiedet.

Die Grünen sehen es äußerst kritisch, dass für dieses Vorhaben bis zu 37 Hektar Wald gerodet werden sollen. „Das ist nicht mit dem Bundeswaldgesetz vereinbar, auch wenn es dort Kompensationsflächen gibt“, sagte Reinhold Schütte (Grüne). Zudem werde das geplante Industriegebiet in den Antragsunterlagen als „nachrangig“ bezeichnet, weil es erhebliche Probleme mit dem Natur- und Umweltschutz gebe, zitierte Schütte aus dem Gutachten. Auch sei es nicht einfach, den Wald, der abgeholzt werden soll, vor dem Hintergrund des Schutzes in gleichem Maße zu ersetzen. Schütte kritisierte ferner, dass zum vorgesehenen Sandabbau in diesem Bereich, der zunächst vorgenommen werden soll, kaum etwas im Umweltbericht ausgeführt wird. Eva-Maria Langfermann, Baudezernentin des Landkreises Oldenburg, wies darauf hin, dass es sich bei der beantragten Flächennutzungsplanänderung um ein Projekt der kommunalen Planungshoheit handele. Und sie erinnerte daran, dass das Planvorhaben Wildeshausen-West kein Durchmarsch sei: „Dass das nicht konfliktfrei ist, das wissen wir alle.“ Die Kreisverwaltung habe zudem nur zu prüfen, ob rechtliche Fehler bei der Aufstellung der Planänderung vorhanden seien. „Eine Rechtsbeugung konnten wir bislang nicht feststellen, sind aber noch in der Prüfung“, erklärte die Baudezernentin. Zur Frage des Sandabbaus führte sie aus, dass dieser bei der Abwägung des Natur- und Umweltschutzes nicht relevant sei, da ja nach erfolgtem Abbau ein Industriegebiet entstehen solle. „Der Sand wird in einer Menge abgebaut, dass das Industriegebiet in einer flachen Ebene entsteht“, erklärte sie. Zudem beteilige sich die Stadt Wildeshausen auch am interkommunalen Gewerbegebiet Wildeshausen-Nord in Hockensberg in der Gemeinde Dötlingen. Sie schließe also keine Alternativstandorte aus. „Manchmal ist es schwer, die Abwägung zwischen Städtebau und Wald/Natur zu erkennen“, sagte Langfermann. An der Sitzung nahm auch Hans Ufferfilge, Leiter des Fachbereichs Stadtentwicklung, Bau und Umwelt der Stadt Wildeshausen, teil. Er bestätigte die Ausführungen der Baudezernentin.

Schutz und Erhalt des Waldes

Wolfgang Däubler (UWG), der auch im Wildeshauser Stadtrat sitzt, betonte, dass keine Partei oder Wählervereinigung so vehement gegen Wildeshausen-West gekämpft habe wie die UWG. Auch er konnte keine rechtlichen Fehler im Planverfahren erkennen. Doch für Däubler standen vor allem der Schutz und der Erhalt des Waldes im Fokus: „Die Bedeutung des Waldes für den Luftkurort Wildeshausen angesichts der CO2-Belastung durch die A1 ist wichtig.“ Axel Brammer (SPD) hielt den Wald an der A1 ebenfalls als CO2-Speicher für notwendig. „Wenn die Kompensationskataster kommen, dann sind die verpflichtend. Und wenn im Landkreis Oldenburg so etwas aufgelegt wird, dann gibt es möglicherweise ein böses Erwachen“, mahnte Brammer. Johannes Hiltner (Bündnis 90/Grüne) bezweifelte, dass eine Kompensation der abgeholzten Fläche überhaupt möglich ist.

„Wir sprechen hier im Ausschuss eigentlich nur über Formfehler, die nicht gemacht wurden“, sagte Wolfgang Sasse (CDU). Er sitzt ebenfalls im Wildeshauser Stadtrat und ist ein Befürworter des Industriegebietes. Die Kreisstadt habe als Mittelzentrum auch die Aufgabe, Flächen für aussiedlungswillige Unternehmen vorzuhalten.

Auch wenn die Kreistagspolitik in der Sache nicht zu entscheiden hat, für Reinhold Schütte war die Diskussion über die Flächennutzungsplanänderung wichtig: „Als Ausschuss müssen wir Flagge zeigen, die Planungshoheit steht hier nicht zur Debatte.