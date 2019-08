Das JHD in Delmenhorst. (INGO MOELLERS)

Das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) hat eine neue Patientenfürsprecherin: Silvia Kramer, Pastoralreferentin und Krankenhausseelsorgerin. Sie ist seit 1. Juli Nachfolgerin von Bürgermeisterin Antje Beilemann, die den Posten 2016 als Erste übernommen hatte, als das JHD eine Novellierung des Niedersächsischen Krankenhausgesetzes (NKHG) umgesetzt hat. Paragraf 16 regelt das alles, in Absatz 6 Satz 6 heißt es zudem: „Die Berufung erfolgt jeweils für drei Jahre.“ Es klingt so gesehen nach einem turnusmäßigen Wechsel. So weit, so unspektakulär. Doch Christian Marbach, Sprecher der Interessengemeinschaft (IG) Klinikmorde Delmenhorst/Oldenburg, sieht das anders. Er übt in einer öffentlichen Stellungnahme bei Facebook massiv Kritik an Antje Beilemann.

Unter anderem erinnert Marbach daran, dass die Stellen der Patientenfürsprecher im Zuge der Prozesse gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel erst eingeführt wurden, um die Patientensicherheit zu erhöhen. Aber schon 2016 habe er, Marbach, sich an der Benennung der Delmenhorster Bürgermeisterin gestört: „Ich habe damals gegen diese Entscheidung protestiert, weil Frau Beilemann noch einem Gremium des Trägers (Aufsichtsrat) angehörte, was gesetzlich nicht zulässig war und ich die ‚politische‘ Besetzung unangemessen und nicht vertrauensvoll fand“, erklärt Marbach. Fakt ist: Beilemann war Mitglied des Aufsichtsrats des Klinikums Delmenhorst, das zu der Zeit als eigenständige Gesellschaft nicht mehr existierte. In der Holding JHD bekleidete sie keinen Posten. Von daher war formal gegen die Benennung nichts einzuwenden, erklärt der jetzige JHD-Geschäftsführer Florian Friedel.

Antje Beilemann sagt dazu: „Ich wurde gefragt, weil ich die Strukturen im Krankenhaus kannte.“ Zudem ist sie Volljuristin, was für die Besetzung einer solchen Position auch nicht verkehrt ist. Florian Friedel erinnert zudem daran, dass sich seinerzeit viele Krankenhäuser schwer taten, überhaupt jemanden zu finden, der diese Aufgabe übernehmen konnte. Die Position dann auch noch in Delmenhorst zu besetzen, wo die Geschichte um den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel gerade sehr virulent war, erschwerte die Situation zusätzlich. Im Juni wurde Antje Beilemann übrigens auf eigenen Wunsch von ihrer Aufgabe entbunden. Sagt sie. Marbach schreibt, er habe JHD-Geschäftsführer Friedel aufgefordert, Antje Beilemann zu entlassen. Friedel bestätigt die Version von Antje Beilemann.

Härter wiegt aber eine andere Kritik von Marbach: Beilemann sei schlicht nicht zu erreichen gewesen. Weder über die Handynummer, die auf der Homepage angegeben ist, noch per E-Mail. Marbach verweist darauf, dass er deswegen „verstärkt seit 2018 von Patienten und Angehörigen kritisch angesprochen“ worden sei. „Das habe ich zum Anlass genommen, die Fakten zu prüfen und kann leider bestätigen, dass Frau Beilemann in ihrer Funktion als Patientenfürsprecherin seit 2018 bis Juni 2019 weder per E-Mail noch per Telefon für die Patienten des Klinikums Delmenhorst erreichbar war.“ Beilemann verweist darauf, dass Marbach sie auch auf anderem Wege hätte erreichen können, ihre Kontaktdaten sind im Ratssystem einsehbar. Auch Friedel wurde erst im Juni 2019 von Marbach informiert. Und während Patienten sich bei Marbach über diesen Zustand beschwert haben sollen, wandte sich laut Friedel niemand an das JHD. „Das hat nie jemand moniert.“

Zeitweise war es tatsächlich so, dass das Handy der Patietenfürsprecherin tot war, räumt Friedel ein. Das Ganze war eine Panne im Zuge der Insolvenz. „Dieses Diensthandy war von Ende April bis Juni 2018 nicht erreichbar“, sagt Friedel. Der Grund: Der Insolvenzverwalter hatte den Vertrag gekündigt. Weil Beilemann dieses Handy aber nicht immer bei sich trug, sondern eine Rufumleitung aktiviert hatte, fiel dies nicht direkt auf. Als es dann einen neuen Vertrag gab, wurde offensichtlich versäumt, die neue Nummer auf der Homepage des JHD anzugeben. Dort stand auch eine falsche E-Mail-Adresse, nämlich patientenbeauftragte@jh-del.de. „Das habe ich aber nie überprüft. Ich bin davon ausgegangen, dass alle Angaben korrekt sein werden“, sagt Beilemann.

Noch aus einem anderen Grund wurde niemand stutzig: Wurde die Patientenfürsprecherin 2016 noch in fünf Fällen kontaktiert, waren es ein Jahr später gerade einmal drei. 2018 meldete sich niemand mehr. Auch bei den zweiwöchentlichen Sprechstunden saß Beilemann ganz allein in ihrem Büro. Niemand kam. Was wahrscheinlich auch daran lag, dass im Krankenhaus nicht transparent kommuniziert wurde, dass es eine Patientenfürsprecherin gibt und dass sie alle zwei Wochen eine Sprechstunde anbietet. Ein Thema, das Antje Beilemann nach eigenen Angaben selbst angesprochen hatte. Was aber dann, als die Insolvenz des Krankenhauses ab Spätsommer 2017 begann, auch keine Priorität mehr gehabt hat. „Unsere Erfahrung ist, dass sich Betroffene meist direkt an unser Beschwerdemanagement wenden“, erklärt Friedel.

Auch hat Antje Beilemann ihre jährlichen Erfahrungsberichte, die laut NKHG Pflicht sind, nie geschrieben, kritisiert Marbach. „Den Schuh muss ich mir anziehen“, sagt die SPD-Politikerin. Da sie alle Fälle direkt mit der ehemaligen Klinikdirektorin Heike Büssing besprochen habe, sah sie ihre Berichtspflicht als erfüllt an. Aber auch an anderer Stelle fielen die fehlenden Berichte nicht auf, nicht in der Krankenhausverwaltung, nicht beim Landespatientenschutzbeauftragten Peter Wüst. „Ist es da die Ehrenamtliche die Person, der man einen Vorwurf machen muss?“, fragt Friedel. Marbach sieht das Versagen auch bei Wüst und damit beim niedersächsischen Sozialministerium, das seiner Aufsichtspflicht schlicht nicht nachkomme. Aus dem Ministerium hieß es dazu: „Da die entsprechenden Bestimmungen des Paragrafen 16 Niedersächsisches Krankenhausgesetz keine Sanktionen bei Nichtvorlage beinhalten, besteht nur die Möglichkeit, die Patientenfürsprecher und die Krankenhausleitungen an die Vorlage der Berichte zu erinnern, was seit 2018 auch regelmäßig erfolgt. Insbesondere durch die regelmäßigen Nachfragen ist die Anzahl der übersandten Berichte in den letzten Jahren von 57 Prozent auf inzwischen über 90 Prozent angestiegen.“ Für 2018, für die Zeit des Nach-Insolvenz-JHD, wurde ein Tätigkeitsbericht nachgereicht, sagt Friedel. Und einen letzten Fall habe Antje Beilemann übrigens auch noch angenommen – und jetzt in die Hände ihrer Nachfolgerin gelegt.



Patientenfürsprecherin Silvia Kramer ist telefonisch unter 01 62 / 7 87 02 62 oder per E-Mail an patientenfuersprecher@jh-del.de zu erreichen. Immer donnerstags gibt es zudem von 15 bis 16 Uhr eine Sprechstunde.